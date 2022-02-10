مفاجأة... نتائج فعالة لـ15 نصيحة لإنقاص الوزن سبق الاستخفاف بها!

يُعتبر اعتماد مبدأ البساطة أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح فيما يتعلق بجهود إنقاص الوزن. ففي كثير من الأحيان، تعد الحلول الأكثر مباشرة هي الطريق الأنجع لتحقيق أفضل النتائج.

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، فإن إدخال تغيير طفيف على أجزاء من الروتين اليومي والتي لا تتطلب الكثير من التفكير أو الجهد، سيتجنب الشخص الاضطرار إلى إجراء تغييرات كبيرة، والتي تنتهي في معظم الأحوال بالفشل.

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لذا، يوصي الخبراء قبل الاشتراك في خطة نظام غذائي معقدة أو الالتزام بمدرب شخصي أو اشتراك في صالة ألعاب رياضية بتكاليف باهظة، بأن يحرص الشخص على تجربة النصائح البسيطة والفعالة والتي سبق التقليل من أهميتها للتخلص من الوزن الزائد، ولكنها أثبتت نجاحها بالفعل:

1. تبريد غرفة النوم

تشير دراسة جديدة مذهلة نُشرت في دورية Diabetes إلى أن مجرد خفض حرارة مكيف غرفة النوم في الشتاء يمكن أن يساعد في التخلص دهون البطن أثناء النوم. تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية حرق الدهون، التي تبقي الجسم دافئًا. كشفت نتائج الدراسة أن نوم مجموعة من المشاركين لمدة 4 أسابيع في درجة حرارة 19 مئوية نجحوا في التخلص من دهون البطن.

2. قهوة بدون إضافات

وفقًا لدراسة علمية حديثة، يمكن أن يساعد شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا على إنقاص الوزن وتقليل الدهون في الجسم بنحو 4%. لكن يجب مراعاة تناول القهوة بدون إضافة حليب أو سكر.

3. الوجبات كاملة الدسم

كشف تقرير جديد صادر عن معهد كريدي سويس للأبحاث أن هناك إقبالا واسعا على تناول الأطعمة الكاملة الدسم بالمقارنة مع الوجبات منزوعة الدسم أو خفيفة أو خالية من الدهون. وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات الصحية مثل جمعية القلب الأميركية تنصح بخفض الدهون المشبعة في الوجبات فإن تناول الأطعمة كاملة الدسم ولكن لا تحتوي على دهون مشبعة يفيد الجسم ويساعد على إنقاص الوزن.

4. الفاكهة حمراء اللون

تعتبر الفواكه ذات اللون الأحمر الخيار الأفضل لفقدان الوزن، بما يشمل التفاح والبطيخ والعنب الأحمر والتوت. تفيد نتائج دراسة أسترالية أن المستويات الأعلى من العناصر الغذائية التي تسمى مركبات الفلافونويد، وخاصة الأنثوسيانين، تهدئ من عمل جينات تخزين الدهون، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.

5. شاي صيني مخمر

يسهم مستخلص شاي بو-إيره Pu-Erh الصيني المخمر حرفياً في تقليص حجم الخلايا الدهنية. كشفت دراسة صينية أن شاي بو-إيره يقلل بشكل كبير من تركيزات الدهون الثلاثية ودهون البطن.

6. ارتداء الجينز في العمل

توصل باحثو جامعة ويسكونسن إلى أن ارتداء الجينز في العمل يساعد على التخلص من الكرش، إذ إن المشاركين في الدراسة الذين تخلوا عن الملابس الرسمية في أماكن العمل قطعوا ما يقرب من 500 خطوة إضافية على مدار اليوم مقارنة بالأيام التي كانوا يرتدون فيها ملابس رسمية.

7. رائحة التفاح والموز

أظهرت الدراسات أن رائحة التفاح والموز الطازج تكبح الشهية وتجعل الحلويات السكرية أقل جاذبية. يرجح العلماء أن السبب يرجع إلى أن الرائحة تجعل الشخص يفكر دون وعي في اتخاذ خيارات صحية.

8. طهي الشوفان

توصلت الأبحاث العلمية إلى أن تناول دقيق الشوفان أكثر إشباعًا من الأطعمة الباردة ويمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، لكن يجب اختيار منتجات الشوفان، لا تكون سريعة التحضير وإنما المخصصة للطهي ببطء.

9. التخيل يقلل الكميات

كشفت نتائج دراسة حديثة أن التخيل بشأن تناول علبة كاملة من الحلوى قبل الانغماس في تناولها يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات أقل منها.

10. مواعيد التمرينات الرياضية

ينصح الخبراء بتحديد موعد مقابلة الأصدقاء في صالة الألعاب الرياضية. يساعد الاختلاط بالآخرين والسعي للحصول على لياقة بدنية عالية على الوصول إلى الوزن المثالي. تحقق تلك الحيلة نجاحًا مع الأزواج أيضًا، حيث كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها دورية JAMA للطب الباطني، وشارك فيها ما يقرب من 4000 من الأزواج، أن التعاون مع شريك/ة الحياة يجعل الالتزام بالعادات الصحية مثل ممارسة الرياضة أكثر نجاحًا.

11. مأدبة بطيخ

في حين أن جميع الفواكه صحية، إلا أن حفنة منها تحتل مراكز الصدارة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الدهون والكرش. اكتشف باحثو جامعة كنتاكي أن تناول البطيخ يمكن أن يقلل من تراكم الدهون، علاوة على أنه يمكن أن يمنع احتباس الماء والانتفاخ.

12. الأكل قبل الوجبات

على الرغم من أنه ربما يبدو أمرًا غير منطقي، إلا أن تناول الطعام قبل الذهاب إلى عشاء العمل أو الوجبات الرئيسية يمكن أن يخفض وزن الجسم بنسبة 20%. أفادت نتائج سلسلة من الدراسات الأميركية، التي نشرته دورية Appetite، أن تناول تفاحة أو حساء قبل الجلوس لتناول وجبة في المطعم يمكن أن يقلل 20% من متوسط السعرات الحرارية، الذي يبلغ 1128 سعرة حرارية.

13. بعض زيت السمك

إن زيت السمك هو أحد أفضل العناصر الغذائية لجسم الإنسان. وفقًا للهيئة الوطنية للصحة البريطانية، إن زيت السمك (الذي يمكن تناوله عن طريق تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا-3 مثل التونة والسلمون والماكريل والسردين، أو عن طريق تناول المكملات، يقلل من نسبة الدهون الثلاثية لدى مرضى السكري ومشاكل القلب بنسبة تصل إلى 20 إلى 50%. وتشير الأبحاث إلى أن زيت السمك يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة فقدان الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع.

14. شطيرة خالية من الخبز

يمكن تناول وجبة مشبعة وقليلة السعرات الحرارية من خلال وضع شريحة من الجبن على لوح تقطيع مضافًا إليها شريحة من الديك الرومي وملعقة من الحمص.

15. قمح الخرسان

ينصح الخبراء بتناول الكاموت أو قمح خرسان الغني بأحماض أوميغا-3 والبروتين وفي نفس الوقت منخفض في السعرات الحرارية. إن نصف كوب يحتوي على 30٪ بروتين أكثر من القمح العادي (ست غرامات) ويحتوي على 140 سعرة حرارية فقط. توصلت دراسة، نُشرت نتائجها في الدورية الأوروبية للتغذية السريرية، إلى أن تناول الكاموت يقلل من نسبة الكوليسترول وسكر الدم والسيتوكينات، التي تسبب الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

كما يعد قمح خرسان مصدرًا جيدًا للزنك والحديد وفيتامينات B، وكلها ستساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم مرتفعة حتى يتمكن من حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وبما يساعد في جهود فقدان الوزن.