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يعشقها الجميع.. لكن ما مضار الإفراط في تناولها؟

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تناول الشوكولاتة
تعبيرية

يعشقها الجميع.. لكن ما مضار الإفراط في تناولها؟

يوجد 7 آثار جانبية للإفراط في تناول الشوكولاتة.. أبرزها مشاكل الجهاز الهضمي

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

احتفل العالم بيوم الشوكولاتة أمس، 9 فبراير، وهي الطعام اللذيذ الذي يجمع على حبه البشر كافة، صغير وكبير.

وعلى حين أن الشوكولاتة، وخاصة الداكنة منها، لها بعض الفوائد الصحية، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة (أو الإفراط في أي طعام أو شراب عامة) ربما يكون له تأثيرات سلبية على الجسم.

وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بشؤون الصحة، يوجد سبع آثار جانبية للإفراط في تناول الشوكولاتة، كما يلي:

1. حب الشباب

إن حب الشباب هو أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لتناول الكثير من الشوكولاتة. من الممكن أن يتسبب أي مركب موجود في الشوكولاتة في ظهور حب الشباب، بداية من الحليب وزبدة الكاكاو والسكر ووصولًا إلى مواد الكاكاو الصلبة.

تعبيرية
تعبيرية

2. الارتجاع الحمضي

ونظرًا لقدرتها على السماح لعصير المعدة بالمرور عبر المريء، يمكن أن تسبب الشوكولاتة تهيجًا في بطانة المعدة، مما يتسبب في إحساس حارق في الصدر يسمى حرقة المعدة لأن العصارة المعدية تهيج المريء.

3. مشاكل الجهاز الهضمي

إن الكافيين حمضي بطبيعته، لذا فإن تناول الكثير من الشوكولاتة (التي تحتوي على الكافيين) يمكن أن يؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي. يمكن أن تسبب الأطعمة الحمضية بشكل في المعاناة من الارتجاع الحمضي والقرحة وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي.

تعبيرية
تعبيرية

4. نسبة عالية من البوتاسيوم

وتحتوي الشوكولاتة على مستويات عالية من البوتاسيوم، ولا يُنصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الكظرية والكلى.

5. عدم انتظام ضربات القلب والتوتر

يوجد الكافيين في الغالب في الكاكاو وهو مسؤول عن تعزيز مستويات الطاقة. ولكن يمكن عند تناوله بكميات زائدة أن يتسبب في ردود فعل سلبية مثل عدم انتظام وسرعة ضربات القلب والدوخة والتعرق والتوتر.

تعبيرية
تعبيرية

6. زيادة الوزن

وتحتوي الشوكولاتة على عدد كبير من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي. كما يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

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7. الجفاف

ويؤدي تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة إلى الحصول على نسب عالية من الكافيين، وهو مدر للبول ويمكن أن يؤدي إلى تخلص الجسم من كميات كبيرة من الملح والماء مما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

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