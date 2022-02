5 حيل بسيطة تؤخر الشيخوخة لسنوات!

لكل عمر بريقه الخاص لكن يمكن النجاح في إبطاء علامات الشيخوخة، فقد أظهرت الأبحاث أن بعض التغييرات السهلة في نمط الحياة والعادات الصحية يمكن أن تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر، وفق موقع " eat this not that " الطبي المتخصص.

ووجدت الدراسات ضالتها في 5 حيل قد تمنحك شبابا أطول.

10 دقائق من التمارين اليومية

10 دقائق فقط من التمارين اليومية كافية لتأخير الشيخوخة، فقد خلصت دراسة إلى أن الجري لمدة 10 دقائق له تأثيرات مضادة للشيخوخة على الدماغ؛ فهو يحسن الوظيفة الإدراكية التي تتراجع مع تقدم العمر.

فقد وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن كبار السن من الرجال والنساء الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانوا من الناحية البيولوجية أصغر بحوالي 30 عامًا من أعمارهم الزمنية.

نظام غذائي

أكدت كلية الطب بجامعة ستانفورد أن ما يصل إلى 90% من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة (بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والخرف) مرتبطة بالتهاب مزمن في جميع أنحاء الجسم. ويقول الخبراء إن أفضل الطرق لمكافحة الالتهاب هي من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي جيد والحفاظ على وزن صحي وتقليل التوتر.

تجنبوا اللحوم

يمكن أن يضيف تناول الطعام الصحي ما يصل إلى عقد من الزمان في حياتك. فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الطعام الصحي يمكن أن يطيل العمر من ست إلى سبع سنوات للبالغين في منتصف العمر، وبحوالي عشر سنوات في الشباب.

فقد قال الباحثون إن أولئك الذين يعيشون لفترة أطول يتجنبون اللحوم والألبان والمشروبات المحلاة بالسكر.

الحد من التوتر

وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي من قبل جمعية القلب الأميركية أن الرجال الذين يشعرون بالقلق أكثر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 (المعروف أيضًا باسم أمراض القلب والأوعية الدموية) مع تقدمهم في العمر.

الوزن الصحي

وفقًا لدراسة نُشرت هذا الشهر في JAMA Network Open، فإن زيادة الدهون في الجسم قد تقلل من الوظيفة الإدراكية. حيث تزداد الاضطرابات المعرفية، مثل الخرف ومرض ألزهايمر بشكل طبيعي مع تقدم العمر. وقد قام الباحثون بتحليل مستويات الدهون في الجسم لما يقرب من 9200 شخص فوجدوا أن أولئك الذين لديهم المزيد من الدهون الحشوية لديهم مستويات أعلى من إصابة الأوعية الدموية وسجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية؛ حتى بعد التكيف مع عوامل الخطر الأخرى.