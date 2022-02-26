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بدون أدوية.. هذه أفضل طريقة لتعويض نقص فيتامين D

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السمك من أبرز مصادر فيتامين د
تعبيرية

بدون أدوية.. هذه أفضل طريقة لتعويض نقص فيتامين D

الجسم ينتج حوالي 90% من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية

العربية.نت

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قالت خبيرة تغذية روسية إن هناك مواد غذائية تساعد على تعويض نقص فيتامين D في الجسم، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.

وأشارت الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، إلى أن فيتامين D هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم، لأنه يساعد على امتصاص الكاليسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.

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وأكدت أن الجسم "ينتج حوالي 90% من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية"، إلا أنه في فصل الشتاء حيث تقل أشعة الشمس نتيجة تلبد السماء بالغيوم، "يمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر".

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كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الفطر، مضيفة أن الفيتامين يوجد أيضاً في "البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان".

وأشارت الخبيرة الروسية إلى أن فيتامين D يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم.

وأنهت بالقول: "يجب القول إن الكثيرين يعانون من نقص فيتامين D وعليهم الاهتمام بذلك".

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