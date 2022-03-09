بعد شهرين.. وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
ديفيد بينيت توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة"
بعد شهرين من العملية، توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثياً، وفق ما أعلن المستشفى الذي كان يُعالج فيه.
وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان الأربعاء إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة".
كما أضاف أنه "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين"، بحسب فرانس برس.
كذلك أشار إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في السابع من يناير الفائت "تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة".
دون رفض فوري
يذكر أن المستشفى كان لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين إلى أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.
وكان ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.
-
بـ 3.1 مليار دولار.. رجل أعمال غاني يعرض شراء تشيلسيأفادت تقارير إعلامية بتقدم رجل الأعمال الغاني بيرنارد أنتوي بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل 3.1 مليار دولار.وكان رجل الأعمال المصري لطفي منصور ... الأخيرة
-
دراسة تحذر.. العزلة الاجتماعية قد تؤدي لالتهاب المخالتجارب الإيجابية للتواصل الاجتماعي يمكن أن تقلل التهاب الدماغ وتعزز الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات علم
-
نجمة مشهورة جداً تصدم جمهورها: لا أغسل وجهي مطلقاً"غدوت خلال الثمانية أعوام الماضية كحيوان بري" ثقافة وفن