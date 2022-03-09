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بعد شهرين.. وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

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المريض ديفيد بينيت (على اليمين) والجراح الدكتور بارتلي غريفيث (أرشيفية من فرانس برس)

بعد شهرين.. وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

ديفيد بينيت توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة"

العربية.نت، وكالات

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بعد شهرين من العملية، توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثياً، وفق ما أعلن المستشفى الذي كان يُعالج فيه.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان الأربعاء إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة".

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كما أضاف أنه "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين"، بحسب فرانس برس.

كذلك أشار إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في السابع من يناير الفائت "تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة".

دون رفض فوري

يذكر أن المستشفى كان لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين إلى أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.

وكان ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.

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