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شديد العدوى.. فيروس جديد قادم من بريطانيا

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كورونا بريطانيا لندن

شديد العدوى.. فيروس جديد قادم من بريطانيا

دبي - العربية.نت

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وباء جديد يهدد البشرية في الطريق بعد انطلاقه من المملكة المتحدة، فقد ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الأحد، أن عدوى نوروفيروس بدأت في التفشي، وحذر مسؤولو الصحة البريطانيين من أي أعراض قد يواجهونها.

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يشار إلى أن عدوى نوروفيروس تنتشر في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

شديد العدوى

الفيروس الجديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوَّث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوَّثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين. وفق ما أورد موقع "مايو كلينك".

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.

الأعراض قد تكون مميتة

فيما قد تسبب العدوى نوروفيروس في بعض الحالات بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا.

وفي حين أن القيء والإسهال من الأعراض الواضحة لنوروفيروس لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بحشرة "الشتاء السيئة".

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا.

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