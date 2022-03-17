بينها البروكلي.. أطعمة تساعدك في خفض ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون في كافة أرجاء العالم لأسباب متعددة من بينها السمنة والتدخين والعادات المتبعة في الحياة اليومية وغيرها. وتزيد هذه المشكلة الصحية من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والكلى وغيرها أيضاً.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 1.28 مليار نسمة في العالم من هذه المشكلة.

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لذا فإن المحافظة على ضغط الدم ضمن الوضع الطبيعي ضرورة لضمان صحة جيدة. ووفق موقع عيادة "كليفلاند" الصحية، تساعد الأطعمة التالية في خفض ضغط الدم:

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تشمل البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال.

الأطعمة الغنية بفيتامين إي

تشمل الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم

السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي. ويمكن الحصول على السيلينيوم من المأكولات الروبيان، بالإضافة إلى الدجاج والديك الرومي.

الأطعمة الغنية بـ"إل-أرجينين"

تساعد هذه المادة في استرخاء العضلات وتظهر أبحاث أنها قادرة على المساعدة في خفض ضغط الدم. توجد هذه المادة في الدواجن والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

إن تناول كمية تتراوح بين 1000- 1500 ملليغرام من الكالسيوم يومياً يمكن أن يحسّن ضغط الدم. ويمكن الحصول على هذه الكمية من الخضار ذات الأوراق الداكنة مثل البروكلي، والفاصوليا والبازلاء المجففة.