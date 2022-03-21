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احذر من الإجهاد.. يؤثر على مناعتك وقد يتسبب لك بجلطة!

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الشعور بالإجهاد
تعبيرية

احذر من الإجهاد.. يؤثر على مناعتك وقد يتسبب لك بجلطة!

خبير روسي: الإجهاد المزمن يؤثر سلباً في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة

العربية.نت

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حذر خبير صحي روسي من أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أشار الدكتور ياروسلاف أشيخمين، المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن الإجهاد المزمن، يؤثر سلباً في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة. وأوضح أن الإجهاد الذي يستمر عدة أيام يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

تعبيرية
تعبيرية

وأضاف بالقول: "كنا نعتقد سابقا أن الإجهاد الحاد فقط يشكل خطورة على القلب. ولكن اتضح أن للإجهاد المزمن تأثيرا كارثيا في الصحة. لأنه بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. ونحن لم نتكيف جيدا للعيش في ظروف استمرار الإجهاد، ولكننا نتحمل الإجهاد الحاد الذي تعقبه فترة راحة".

وقال إن ارتفاع مستوى ضغط الدم "يقوّض" أعضاء الجسم من الداخل، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية، مثل احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

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وأضاف: "من عواقب ارتفاع مستوى ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لأن ضغط الدم المرتفع يقوّض أعضاء الجسم السليمة من داخلها، فهو يلحق الأضرار بالدماغ، ما يسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الوظائف المعرفية. كما يؤثر في حالة قاع العين".

ونصح الطبيب الروسي كل من يعاني من الإجهاد بمراقبة مستوى ضغط الدم بصورة منتظمة، لتجنب المشكلات المرتبطة به. فإذا كان مستوى ضغط الدم 135\85 في ظروف المنزل، فإنه يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك يجب مراجعة الطبيب.

ونصح بأنه للتغلب على الإجهاد يمكن ممارسة تمارين التنفس وعدم الانفعال مع كل ما يجري، ودعم الأقارب واتباع روتين يومي منظم.

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