10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع

يشتهر الكرنب، إحدى الخضراوات الصليبية، بأنه غني بمواد كيميائية نباتية تساعد على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسم الإنسان. إن الكرنب أو الملفوف غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم علاوة على أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الكرنب تجعله إضافة ميسورة التكلفة لنظام غذائي صديق للكلى، بحسب ما نشره موقع Boldsky.

يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الهضم وخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يعد استهلاك الكرنب كخضراوات أمرًا شائعًا للغاية، لكن شرب ماء الكرنب يعتبر أمرًا غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثيرون. وفيما يلي قائمة بفوائد شرب ماء الكرنب:

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1. يعزز المناعة: يحتوي الكرنب على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين الصحة العامة. ويساعد شرب كوب من ماء الكرنب في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات.

2. مفيد للكبد: بسبب خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول -3 كربونات، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

3. يحارب الجذور الحرة: يساعد تناول الكرنب أو ماء الكرنب في زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



4. يعالج قرحة المعدة: يؤدي شرب ماء الكرنب بانتظام إلى تقوية مقاومة بطانة المعدة للهجمات الحمضية، وبالتالي يسهم في علاج قرحة المعدة وتحسين صحة الأمعاء.

5. يساعد في تقليل الالتهاب: يحتوي ماء الكرنب على العديد من المركبات التي تساعد في تقليل الالتهاب.

6. يدعم جهود إنقاص الوزن: يعتبر تناول ماء الكرنب من أفضل الطرق لفقدان الوزن، لأن الكرنب غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يحتوي على أي دهون أو سعرات حرارية زائدة. كما يساعد على طرد جميع العناصر السامة من الجسم.

7. تحسين صحة البشرة: يمكن منع تفاقم مشكلات حب الشباب وجفاف البشرة وتنقية البشرة من السموم من خلال المواد الكيميائية النباتية الأساسية ومضادات الأكسدة التي يوفرها تناول ماء الكرنب بانتظام.

8. تقوية العظام: يحتوي كوب ماء كرنب على عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد مجتمعة في الوقاية من هشاشة العظام.

9. تنقية الدم: يعتبر الكرنب من أشهر الخضروات الورقية المعروفة بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة. يساعد على إزالة السموم من الدم مما يمنع ظهور المشاكل الصحية المتعلقة بالدم مثل ارتفاع ضغط الدم.

10. الحفاظ على قوة الإبصار: يحتوي الكرنب على مادة بيتا كاروتين التي تساعد في الحفاظ على قوة البصر. كما يساعد استهلاك ماء الكرنب بانتظام في منع التنكس البقعي وبالتالي تحسين صحة العينين.

طريقة التحضير

يتم تحضير عصير الملفوف أو الكرنب عن طريق وضع كرنب مبشور لملء نصف برطمان ثم يضاف إليه الماء وملعقة صغيرة من ملح البحر. يتم إغلاق البرطمان بإحكام ويترك منقوعًا طوال الليل. ثم يصفى الماء في كوب ويضاف إليه عصير الليمون، حسب الرغبة، ويقلب جيدًا.

موانع الاستخدام

تحتوي الخضراوات الصليبية مثل الكرنب، عندما تؤكل نيئة، على مواد يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية الطبيعية. لذا يحذر الخبراء من تناول مرضى الغدة الدرقية أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ماء الكرنب.