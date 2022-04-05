لصحة سليمة خلال شهر رمضان.. إليك نصائح بسيطة ومهمة

لا شك أن اتباع أنظمة غذائية صحية أمر بالغ الأهمية خلال شهر رمضان.
وللحفاظ على صحة سليمة ومقاومة للأمراض، كشفت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في تويتر على مدى الأيام الماضية عن نصائح بسيطة ومهمة، هي التالية:
- عزز مائدتك بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات والبقول والشوفان والأسماك.
رسالة صحية 3️⃣— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 4, 2022
العادات الغذائية غير الصحية تؤدي إلى الإصابة بداء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
اجعل #رمضانك_مفتاح للحفاظ على صحتك. pic.twitter.com/LOs4huqBIa
- قاوم تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والأملاح والخالية من العناصر الغذائية.
- اكسر عاداتك الغذائية المضرة بصحتك. تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الحيوانية والدهون المهدرجة جزئياً وتناول الأغذية قليلة أو منزوعة الدسم.
كما حذرت من أن العادات الغذائية غير الصحية هي بوابة لخطورة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري (النوع الثاني) وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، عوضاً عن دورها في زيادة الوزن والسمنة.
-
مستقبل ويل سميث على المحك؟!.. شركات عالمية تعاقبهسوني كانتن علقت مشاريعها معه ووصفته بـ"المضطرب" ثقافة وفن
-
مدير اغتصب 13 طالبة.. مأساة لا تصدق تصدم بلداً بأكملهفي جريمة بشعة هزّت إندونيسيا، استحوذت قضية اغتصاب مدير مدرسة داخلية لـ 13 طالبة على مدار خمس سنوات والتسبب في حمل بعضهن، اهتمام الشارع بعدما وافقت ... الأخيرة
-
لسعادة دائمة.. اتبع هذه الخطوات الثلاث يومياًتوصلت دراسات علمية إلى أن التخلي عن معايير الكمال والسعي لمزيد من التفاعل الاجتماعي والحرص على التسامح يضمن تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة النفسية ... علم