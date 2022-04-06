بعد سحب بيضة كيندر في بريطانيا.. الشركة توضح

بعد سحب شركة "فيريرو" كميات من بيض الشوكولاتة "كيندر سوربرايز" في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا، أكدت في بيان أن منتجاتها في دول الخليج خالية منها.

وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن سلامة المستهلكين تعتبر الأولية القصوى لدى مجموعة Ferrero.

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كذلك، أضافت أن منتح Kinder Surprise Maxi 100 GR هو الوحيد الذي يتم إنتاجه في المعمل البلجيكي من بين جميع المنتجات المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل Ferrero والتي تصنع وتستورد من ثمانية مصانع مختلفة.

إجراء احترازي

وكإجراء احترازي، اتخذت Ferrero Gulf بشكل طوعي قراراً بسحب دفعات محددة من Kinder Surprise Maxi 100 GR المصنعة في بلجيكا والتي تنتهي صلاحيتها في 1 أكتوبر 2022 من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الصحي في المملكة المتحدة والصحة العامة في اسكتلندا والصحة العامة في ويلز والصحة العامة في إيرلندا الشمالية، وجدت صلة بين الحالات المبلغ عنها لتسمم السالمونيلا في جميع أنحاء البلاد وبيض "كيندر".

يشار إلى أن أعراض السالمونيلا تشمل الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم علاج معظم الحالات في غضون أيام قليلة، إذ يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار جداً والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.