لا منافس له.. إليك أفضل مشروب في شهر الصيام!
تناول تمرتين يضمن توازناً في معدل السكر بالجسم
مع مرور أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك، تبقى العادات الصحية مركز اهتمام الصائمين.
فقد شددت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد، على أن اللبن هو أفضل مشروب خلال الشهر الكريم.
وأضافت في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، أن اللبن يحتوي على جميع المعادن اللازمة، لذلك فهو أفضل مشروب على الإطلاق ولا منافس له.
قطعتان من التمر
كما أشارت إلى أهمية تناول قطعتين من التمر لضمان توازن معدل السكر في الجسم.
فقد أثبت العلم أن الإفطار على التمر واحدة من العادات الصحية التي ينصح باتباعها بعد ساعات طويلة من الصيام لأنه غني بالألياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى والتي غالبا ما يفتقدها الجسم خلال النهار.
كما يعتبر التمر سهل الهضم ويكسب الصائم شعوراً بالطاقة والشبع بعد دقائق قليلة من تناوله.
يذكر أن أهم قواعد الصيام المريح تكمن بالابتعاد عن تناول السكريات واستبدالها بالفواكه الطازجة التي تحتوي على عناصر غذائية تواجه الشعور بالظمأ.
كذلك الحرص على تناول الخضراوات الطازجة على مائدة الإفطار والسحور، إذ تحتوي على ألياف تجنب الشعور بالعطش لأنها تظل لمدة طويلة في المعدة.
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