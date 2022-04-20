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خطأ نرتكبه جميعاً.. إليك أسهل طريقة بالعالم لتقشير البيض

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بيض أبيض وأحمر
بيض (أيستوك)

خطأ نرتكبه جميعاً.. إليك أسهل طريقة بالعالم لتقشير البيض

فيديو الطاهية الأميركية اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف اللايكات

دبي - العربية.نت

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إذا كنت تقشّر البيض المسلوق بالطريقة التلقيدية العادية عبر إزالة أجزائه رويداً رويداً فأنت مخطئ، إليك اختراعا بسيطا كشفته طاهية أميركية.

فقد كشفت كاثلين أشمور عن طريقة بسيطة للغاية لتقشير البيض المسلوق في غضون ثوان.

@katcancook

Chef tip! I haven’t hard boiled an egg in 10 years.

♬ original sound - Hope Schwing

وشاركت أسلوبها البسيط في الحصول على بيضة مسلوقة مقشرة بلمح البصر عبر حسابها في تيك توك، وسط ذهول المتابعين وتفاعلهم.

وتكمن الطريقة بسلق البيض 10 إلى 14 دقيقة، مؤكدة أن العبرة ستكون بالبخار وليس الماء، وبعدها وضعها في مصفاة وتغطيتها مدة قصيرة ثم ستجد القشرة تنزلق على الفور.

وحققت حيلة الطاهية نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت شعبية كبيرة بين المستخدمين عبر الإنترنت، كما لاقت آلاف اللايكات وعشرات التعليقات التي أثنت عليها.

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