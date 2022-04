اختصاصي تغذية يكشف فوائد فطر السعادة "عيش الغراب"

إن الفطر، أو المشروم أو عيش الغراب، متعدد الاستخدامات ومصدر كبير للفوائد الصحية، لذا فلا عجب أن هناك الكثير من الوصفات اللذيذة، التي يمكن صنعها باستخدام الفطر. يوفر الفطر الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل فيتامين D والمغذيات الدقيقة، التي نادرًا ما يحصل عليها الجسم، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.

تقول خبير التغذية لورا بوراك، مؤلفة Slimdown with Smoothies، إن أحد الفوائد الرئيسية للفطر تتمثل في أنه يساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد بشكل أفضل وخلق المزيد من التوازن، أي عملية الظروف الداخلية والفيزيائية والكيميائية للحفاظ على الظروف المستقرة إلى حد ما اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

تضيف بوراك أن تحقيق تلك الفوائد يمكن الحصول عليها من خلال تناول طعام واحد للمساعدة في خفض مستويات التوتر وتعزيز الصحة العامة هو الفطر.

مضاد للاكتئاب

وفقًا لدراسة، أجرتها دورية Affective Disorders، فإن أولئك الذين تناولوا الفطر كانت لديهم احتمالات أقل للإصابة بالاكتئاب مقارنة مع مجموعة التحكم. استخدمت الدراسة بيانات من المسح الوطني الأميركي لفحص الصحة والتغذية من عام 2005 حتى عام 2016، لتقييم 24,699 مشاركًا، والذين تم الحصول منهم على معلومات مفصلة حول جميع أنواع الفطر التي يتناولونها.

تم قياس الاكتئاب باستخدام نماذج الانحدار اللوجستي متعدد المتغيرات في استبيان صحة المريض لتعديل أي عوامل مفاجئة. من بين جميع المشاركين، كان 5.9٪ يعانون من الاكتئاب، و5.2٪ تناولوا الفطر، مقسمين إلى ثلاث مجموعات. وبشكل عام، كانت هناك احتمالات أقل لمستويات الاكتئاب بين أولئك الذين تناولوا الفطر مقابل أولئك الذين لا يأكلونه أو يتناولون القليل منه.

إضافة نباتية

تقول بوراك: "أصبح الفطر شائعًا في عالم الطعام مؤخرًا، حيث ظهرت منتجات جديدة مثل القهوة المدعمة بالفطر ومبيضات القهوة، بالإضافة إلى أنواع من الفطر يشبه قوامها اللحم البقري عند طهيها، لذا يمكن أن تكون إضافة غذائية نباتية رائعة لكل من النباتيين وآكلي اللحوم على حد سواء".

تشرح بوراك أيضًا أن الفطر يزيد من الحجم والتغذية في الوجبات مع الحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية. كما أن الفطر يضيف جرعة من الألياف وفيتامينات B (التي تعتبر مهمة لتعزيز مستويات الطاقة) والسيلينيوم والنحاس للقلب بما يُحسن الصحة العامة.

مضاد الشيخوخة داخليًا وخارجيًا

وتوضح بوراك أنه "على عكس بعض الأطعمة الصحية، فإن الفطر يستحق في الواقع سمعته المدوية لأنه منتج قوي مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المركزة"، مشيرة إلى أن اثنين من مضادات الأكسدة في الفطر هما الإرغوثيونين والجلوتاثيون، واللذان يؤدي تواجدهما معا في وجبة واحدة إلى المساعدة في منع الشيخوخة داخليًا على مستوى الدماغ والصحة المعرفية وخارجيًا من خلال تقليل إصابة البشرة بالتجاعيد.