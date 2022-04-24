هل توجد تمور تناسب مرضى السكري؟.. "الغذاء السعودية" تجيب

بعد تداول معلومات حول احتواء بعض أنواع التمور على مستويات منخفضة من السكريات، واعتبارها مناسبة لمرضى السكري، ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على كل ما يُشاع.

وأكدت الهيئة أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عاليةمن السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، مشددة على عدم وجود دليل ثابت عن أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

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كما نصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وبمراجعة المختصين لتحديد الكمية التي يجب تناولها يومياً.

كذلك أشارت إلى أهمية تناول قطعتين من التمر لضمان توازن معدل السكر في الجسم.

عادات صحّية

يذكر أن الإفطار على التمر يعتبر علمياً من العادات الصحية التي ينصح باتباعها بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنه غني بالألياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى والتي غالبا ما يفتقدها الجسم خلال النهار.

كما يعتبر التمر سهل الهضم ويكسب الصائم شعوراً بالطاقة والشبع بعد دقائق قليلة من تناوله، لكن ليس لمرضى السكري، بل هؤلاء عليهم مراجعة مختصين.

في حين أن أهم قواعد الصيام المريح تكمن بالابتعاد عن تناول السكريات واستبدالها بالفواكه الطازجة التي تحتوي على عناصر غذائية تواجه الشعور بالظمأ.

كذلك الحرص على تناول الخضراوات الطازجة على مائدة الإفطار والسحور، إذ تحتوي على ألياف تجنب الشعور بالعطش لأنها تظل لمدة طويلة في المعدة.