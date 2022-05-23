رغم فوائده المذهلة.. آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون

يعتبر الليمون من أكثر أنواع الفواكه المنعشة في الصيف، خصوصاً عند تناوله كعصير مع النعناع الطازج، إضافة إلى فوائده الصحية الكبيرة.

وفيما ينصح خبراء التغذية بإضافة الليمون ضمن النظام الغذائي بشكل معتدل للحصول على مزاياه المذهلة للجسم، إلا أن هناك آثارا جانبية مفاجئة للفاكهة الصفراء قد لا تخطر على البال، بحسب ما نقله موقع eatthis.

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1- تزيد من مناعة الجسم

يعد فيتامين C من المغذيات الأساسية التي تساعد في الدفاع عن نظام المناعة الطبيعي ودعم الوظائف الحيوية المختلفة.

وتقول خبيرة تغذية إن "تناول الليمون يمكن أن يمنح جسمك دفعة فيتامين سي".

2- يحميك من حصوات الكلى

قد يؤثر حامض الستريك الموجود في الليمون على درجة حموضة البول، مما يجعل نمو حصوات الكلى أقل احتمالاً.

ووفقًا لهارفارد هيلث، يحتوي الليمون على نوع من سترات - ملح المرتبطة بالكالسيوم والتي تساعد على منع تكون الحصوات.

كما أظهرت الدراسات أن شرب نصف كوب من عصير الليمون المخفف في الماء كل يوم يمكن أن يزيد من سترات البول، ومن المحتمل أن يقلل من مخاطر حصوات الكلى.

3 - مستوى ضغط دم صحي

يحتوي الليمون على مادة تسمى hesperidin، وهي مادة كيميائية نباتية توجد عادة في ثمار الحمضيات. ويمكن أن تكون مفيدة لأمراض الأوعية الدموية.

كما تساعد هذه الفاكهة الصفراء الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل الالتهابات والحفاظ على ضغط دم صحي.

4 - تآكل الأسنان



على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن عصير الليمون شديد الحموضة، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت.

ويقول خبراء التغذية إن "الليمون حامضي، ويمكن أن تؤدي الحموضة المفرطة على أسنانك إلى تآكلها".

وذلك ينصح أنه في حال كنت تعاني من حساسية في الأسنان خاصة عند تناول الطعام، ففكر في تغيير عادات الأكل والشرب.