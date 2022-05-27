الصحة العالمية: لاحاجة لتلقيح جماعي ضد جدري القرود

في تصريح مطمئن ثانٍ حول الفيروس الذي ظهر خلال الفترة الماضية، جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على ألا حاجة لحملات تلقيح جماعية ضد جدري القرود.

وشددت مسؤولة كبيرة في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.





كما أوضحت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة بأنه إذا اتخذت الدول "الإجراءات الصحيحة الآن فيمكنها احتواؤه بسهولة"، بحسب ما نقلت رويترز.

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"لا يميل إلى التحور"

وكانت المنظمة أوضحت أيضاً في وقت سابق ألا حاجة للهلع، ولإطلاق حملات تلقيح جماعية، بعد تسجيل 131 إصابة مؤكدة بالمرض، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم.

كما أكدت أنه لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا، وذلك لوجود لقاح له، داعية الدول إلى أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

كذلك، أوضحت أن الأمراض المعدية المتوطنة في غرب ووسط إفريقيا، لا تميل عادة إلى التحور.

إلا أنها حذرت من أن الفيروس ينتشر بشكل أكبر عبر "الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين".

يذكر أن هذا النوع من الجدري كان ظهر قبل نحو أسبوعين، إلا أن تسجيل إصابات في بلدان خارج موطئه الأصلي أو البلدان التي كان من المعروف أنه يظهر فيها، أثار انتباه الصحة العالمية.