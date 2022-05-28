.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا المشروب الأحمر يخفض ضغط الدم مثل الأدوية.. ما هو؟

  • الخط
شاي الكركديه الحار - آيستوك

هذا المشروب الأحمر يخفض ضغط الدم مثل الأدوية.. ما هو؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وفي هذا الشأن، تبين أن تناول شاي الكركديه يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم، بحسب ما نقلته صحية "اكسبريس" البريطانية.

لن تصدق.. هذه الأطعمة الشهية تحتوي على سعرات فارغة صحة لن تصدق.. هذه الأطعمة الشهية تحتوي على سعرات فارغة

كما أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب هذا المشروب الأحمر، وأكد الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع "حجم" الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.

ووجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

مشروب الكركدية البارد - آيستوك
مشروب الكركدية البارد - آيستوك

كذلك، خلص الباحثون إلى أن "الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج".

ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.

ويزرع الكركديه على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي حار أو بارد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية
اكتشف المزيد