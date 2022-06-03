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تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة عراقية.. ووزارة الصحة تطمئن

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Chickens are crammed inside a cage at a market in Baghdad January 31, 2006. Government officials in northern Iraq said on Tuesday they were investigating 12 suspected cases of bird flu as a World Health Organisation team prepared to fly to the country to give urgent assistance. Iraq's health minister said on Monday the country may have the first human case of bird flu in the Middle East after preliminary test showed a 14-year-old Iraqi girl who died this month had the human strain of H5N1 avian influenza. REUTERS/Thaier al-Sudani
دواجن للبيع في أحد أسواق بغداد (أرشيفية)

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة عراقية.. ووزارة الصحة تطمئن

وزارة الصحة أكدت أن التفشي في مزرعة دواجن في واسط ليس لسلالة جديدة أو شديدة العدوى

العربية.نت

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نفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام عن تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة جنوب شرق بغداد.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية: "تنفي وزارة الزراعة تسجيل أية سلالة جديدة بمرض انفلونزا الطيور، حيث أكدت دائرة البيطرة ومختبراتها المركزية عدم تشخيص أية سلالة جديدة بالمرض، والإصابات التي شخصتها سابقاً هي من نفس السلالة H5N8".

من إحدى مزارع الدواجن في العراق (أرشيفية)
من إحدى مزارع الدواجن في العراق (أرشيفية)

وأضاف "تقوم دائرة البيطرة بتحرٍّ مستمر عن الأمراض في حقول الدواجن وترسل عينات إلى المختبرات البيطرية المركزية من جميع المحافظات، وأية معلومة تخص تشخيص أي مرض وبائي ستعلن من قبل وزارة الزراعة عبر قنواتها الرسمية".

وأكد "نطمئن المواطنين بعدم صحة المعلومات عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من انفلونزا الطيور".

طبيبة بيطرية تفحص دواجن في سوق بالبصرة (أرشيفية)
طبيبة بيطرية تفحص دواجن في سوق بالبصرة (أرشيفية)
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وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت اليوم، أن العراق سجل تفشياً لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في مزرعة بجنوب شرق بغداد.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقرير من مندوبها في العراق، أن التفشي الذي حدث الشهر الماضي في مزرعة الدواجن الموجودة في محافظة واسط قتل 24060 طائراً من بين 158 ألف طائر في المزرعة.

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