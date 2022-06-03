تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة عراقية.. ووزارة الصحة تطمئن
وزارة الصحة أكدت أن التفشي في مزرعة دواجن في واسط ليس لسلالة جديدة أو شديدة العدوى
نفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام عن تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة جنوب شرق بغداد.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية: "تنفي وزارة الزراعة تسجيل أية سلالة جديدة بمرض انفلونزا الطيور، حيث أكدت دائرة البيطرة ومختبراتها المركزية عدم تشخيص أية سلالة جديدة بالمرض، والإصابات التي شخصتها سابقاً هي من نفس السلالة H5N8".
وأضاف "تقوم دائرة البيطرة بتحرٍّ مستمر عن الأمراض في حقول الدواجن وترسل عينات إلى المختبرات البيطرية المركزية من جميع المحافظات، وأية معلومة تخص تشخيص أي مرض وبائي ستعلن من قبل وزارة الزراعة عبر قنواتها الرسمية".
وأكد "نطمئن المواطنين بعدم صحة المعلومات عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من انفلونزا الطيور".
وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت اليوم، أن العراق سجل تفشياً لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في مزرعة بجنوب شرق بغداد.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقرير من مندوبها في العراق، أن التفشي الذي حدث الشهر الماضي في مزرعة الدواجن الموجودة في محافظة واسط قتل 24060 طائراً من بين 158 ألف طائر في المزرعة.
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