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بينما تكافح كورونا.. كوريا الشمالية تعلن تفشي مرض آخر

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Army medics involved medicine supply distribution work amid the COVID-19 pandemic in Pyongyang, North Korea May 22, 2022 in this photo released May 23, 2022 by the country's Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
من بيونغ يونغ (رويترز)

بينما تكافح كورونا.. كوريا الشمالية تعلن تفشي مرض آخر

زعيم كوريا الشمالية أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من "الوباء المعوي الحاد" بأسرع ما يمكن

العربية.نت، رويترز

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أعلنت كوريا الشمالية عن تفشي وباء معوي غير محدد، اليوم الخميس، مما قد يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية في الدولة المعزولة التي تكافح موجة غير مسبوقة من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم يونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد أمس الأربعاء لمساعدة المرضى الذين يعانون من "الوباء المعوي الحاد" بأسرع ما يمكن.

ولم تذكر الوكالة عدد الأشخاص المصابين أو تفاصيل متعلقة بطبيعة المرض.

من كوريا الشمالية (رويترز)
من كوريا الشمالية (رويترز)

وقالت الوكالة إن "(كيم) شدد على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية".

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ويأتي هذا التفشي في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لأول تفش تؤكده البلاد لمرض كوفيد-19. وأعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

وأعلنت بيونغ يونغ تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض "الحمى"، اليوم الخميس، ويقترب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل من 4.56 مليون. وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي المرض 73.

وتعلن كوريا الشمالية العدد اليومي للمصابين بـ"الحمى" وليس كوفيد-19 وذلك لقلة أدوات الفحص على ما يبدو.

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