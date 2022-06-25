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ارتفاع غامض في مرض يصيب الأطفال.. وصل 33 دولة

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المضادات الحيوية تعرض الأطفال لالتهابات الأمعاء

ارتفاع غامض في مرض يصيب الأطفال.. وصل 33 دولة

دبي - العربية.نت

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو.

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وأكدت أن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

ارتفاع غامض

وأشارت إلى أن السلطات الصحية على مستوى العالم تحقق في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

فيما تم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في إبريل ببريطانيا، وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى، وفق ما ذكرت "رويترز".

تداعيات خطيرة

يحدث التهاب الكبد عندما تصاب خلايا الكبد بفيروس، ومن الممكن أن يتسبب المرض بتدمير لخلايا الكبد وإتلافها.

إلا أنه في بعض الأحيان لا تظهر أي أعراض على المصابين بالتهاب الكبد، إلا أن أكثرها شيوعا هي الشعور بالغثيان والقيء، وآلام في البطن وإسهال وتعب وفقدان للشهية وجفاف واصفرار الجلد أو العينين والبول داكن اللون والبراز ذي اللون الفاتح.

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