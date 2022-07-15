.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هلع بووهان الصينية.. اكتشاف بكتيريا مسببة للكوليرا بسلاحف في سوق للأغذية

  • الخط
العثور عليها بشكل منفصل في عينات من سلاحف رخوة في سوق للأطعمة في ووهان الصينية

هلع بووهان الصينية.. اكتشاف بكتيريا مسببة للكوليرا بسلاحف في سوق للأغذية

على الرغم من عدم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاحف الرخوة فإن السلطات أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في السوق لمدة 3 أيام

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أثار اكتشاف بكتيريا في مدينة ووهان الصينية، تسببت في إصابة طالب بالكوليرا والعثور عليها بشكل منفصل في عينات من سلاحف رخوة في سوق للأطعمة، قلق الصينيين، وربط البعض الأمر بكوفيد-19.

وقالت السلطات المحلية، في وقت متأخر أمس الخميس، إنه تم تطهير سوق المواد الغذائية، حيث تبين احتواء عينات من السلاحف الرخوة على جرثومة مسببة للكوليرا.

البكتيريا المسببة للكوليرا "تعبيرية"
البكتيريا المسببة للكوليرا "تعبيرية"

وعلى الرغم من عدم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاحف الرخوة فإن السلطات أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في السوق لمدة 3 أيام.

وأشارت السلطات إلى عدم وجود صلة بين سلالة البكتيريا المسببة لإصابة الطالب المذكور بالكوليرا والعينات المكتشفة في سوق الأغذية.

وقالت هيئة مكافحة الأمراض في منطقة هونغشان في ووهان إن المسؤولين يتتبعون أيضا منتجات غير محددة من نفس شحنة السلاحف الرخوة تم نقلها إلى مكان آخر.

بعد الحمى النزفية.. تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق العراق بعد الحمى النزفية.. تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق
قد يكون كوليرا أو تيفوئيد.. بيونغ يانغ تؤكد إصابة المئات بمرض معوي صحة قد يكون كوليرا أو تيفوئيد.. بيونغ يانغ تؤكد إصابة المئات بمرض معوي

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات قوية على تفشي الكوليرا، فإن قلق مستخدمي الإنترنت بشأن تفشي مرض آخر وضع الأمر بين الموضوعات الأكثر شيوعا على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي.

وقالت مدينة ووهان، التي يتجاوز عدد سكانها 12 مليون نسمة، الاثنين الماضي، إن الطالب الجامعي المصاب بالكوليرا لم يتسبب في مزيد من الإصابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جهود دولية مكثفة لتصدير الحبوب الأوكرانية رغم القصف الروسي جهود دولية مكثفة لتصدير الحبوب الأوكرانية رغم القصف الروسي
اكتشف المزيد