أفضل 6 أنواع من الشاي لحرق الدهون وفقدان الوزن

يتطرق الحديث أحيانًا إلى دور التمثيل الغذائي للحفاظ على صحة أفضل، وخاصة تلك المحادثات التي تتمحور حول فقدان الوزن. وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That، فإن التمثيل الغذائي هو كيفية استخدام الجسم لما تم تناوله من طعام وشراب من أجل تحويله إلى طاقة. فإذا كان الأيض أسرع، فإن الجسم يحرق الطاقة بسرعة أكبر، وهو أمر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي.

ينطوي فقدان الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي على أكثر من مجرد نوع معين من الطعام أو الشراب، فإن هناك عناصر عند تناولها يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف بناءً على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحملها، مثل أنواع معينة من الشاي كما يلي:

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1. شاي الزنجبيل

يُعرف صنع الشاي بالزنجبيل بأنه أحد أصح أنواع الشاي التي يمكن شربها.

تقول اختصاصية التغذية تريستا بيست إن "الزنجبيل فريد من نوعه لفقدان الوزن لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد تقليل تلف الجذور الحرة في الجسم. وبالتالي تقليل الضرر الذي يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تفاقم السمنة نتيجة لانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة".

2. شاي أسود

إن الشاي الأسود هو مشروب كلاسيكي في العديد من الثقافات المختلفة. لا يحتوي فقط على مستويات مفيدة من الكافيين، ولكنه يعج أيضًا بالعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تقول اختصاصية التغذية ناتالي كوموفا إن الشاي الأسود يكون "عادة مليئا بالفلافونات، التي أظهرت قدرة على تسريع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن من خلال دعم حرق السعرات الحرارية الزائدة أو حرق الدهون في الجسم.

يمكن أن يحسن الكافيين الموجود في الشاي الأسود عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند تناوله في الصباح، ويمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم مؤشر كتلة الجسم الإجمالي".

3. شاي الماتشا

تعني ماتشا باللغة اليابانية مسحوق الشاي وشاي ماتشا هو شائع من الشاي الأخضر يشتهر بتوفيره للكثير من الفوائد الصحية.

تقول كوموفا إن "شاي الماتشا يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

وتبين أن تناول كوب من شاي الماتشا قبل ممارسة التمرينات الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن. إن أكسدة الدهون هي الوتيرة التي يستخدمها الجسم أو يحرق بها دهون الجسم، والمعدل الأعلى يعني زيادة فقدان الوزن".



4. شاي أخضر

يعزز الشاي الأخضر عملية التمثيل الغذائي وهو أحد أكثر الخيارات شيوعًا بين محبي احتساء الشاي.

تقول فاندانا شيث، خبيرة التغذية، إن أهمية الشاي الأخضر تكمن في أنه "غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وإنقاص الوزن. إنه محمل بمضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تساعد في زيادة حرق الدهون، خاصة أثناء ممارسة الرياضة".

5. الشاي الصيني

يعتبر شاي أولونغ دائمًا بديلًا رائعًا للشاي الأسود أو الأخضر ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة في المساعدة في إنقاص الوزن.

توضح شيث أن "الشاي الصيني الأسود ارتبط بتعزيز فقدان الوزن من خلال تحسين طريقة التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.

وتوصلت دراسة، أُجريت في عام 2009، إلى أن أكثر من 64-66٪ من المشاركين يعانون من السمنة والوزن الزائد في دراسة استمرت ستة أسابيع أثناء شرب 8 غرامات من شاي أولونغ يوميًا فقدوا المزيد الوزن بالمقارنة مع من لم يحتسونه".

6. شاي المريمية

إذا كان الشخص يرغب في تحسين التمثيل الغذائي واحتساء الشاي دون تناول الكافيين، فإن شاي المريمية يمكن أن يكون أحد أفضل الترشيحات.

تقول شيث: "إن شاي الرويبوس، أو المريمية، هو شاي عشبي من جنوب إفريقيا يحتوي على الأسبالاثين. يساعد مركب الاسبالاثين في زيادة التمثيل الغذائي للسكر والدهون. ولكن يحتاج الأمر مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من دقة النتائج".