.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عودة فيروس فتاك.. وفاة أول حالتين في غانا

  • الخط
فيروس ماربورغ ماربورج الفتاك

عودة فيروس فتاك.. وفاة أول حالتين في غانا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت هيئة الصحة في غانا رسميا اليوم الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

إعادة ميداليتين ذهبيتين لرياضي بعد وفاته بـ69 عاماً رياضة إعادة ميداليتين ذهبيتين لرياضي بعد وفاته بـ69 عاماً

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

نتائج مؤكدة

من جهتها، قالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج".

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

التفشي الثاني

يعد هذا هو التفشي الثاني لماربورج في غرب إفريقيا. وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد الحياة في طوابير محطات الوقود بالعاصمة السريلانكية العربية ترصد الحياة في طوابير محطات الوقود بالعاصمة السريلانكية
اكتشف المزيد