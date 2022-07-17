.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فاوتشي: يجب أخذ تفشي جدري القردة على محمل الجد

  • الخط
(من رويترز)

فاوتشي: يجب أخذ تفشي جدري القردة على محمل الجد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة، شدد مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي، على ضرورة التعامل مع تفشي جدري القردة بطريقة أكثر صرامة وجدية.

وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن" السبت: "نحتاج بالتأكيد إلى أخذ تفشي جدري القردة على محمل الجد. نحن لا نعرف نطاقه وإمكاناته حتى الآن، لكن علينا التصرف على أساس أنه سيكون لديه القدرة على الانتشار على نطاق أوسع بكثير من انتشاره الحالي".

منظمة الصحة: سنقيّم خطورة تفشي جدري القردة صحة منظمة الصحة: سنقيّم خطورة تفشي جدري القردة

يشار إلى أنه تم اكتشاف جدري القردة في معظم أنحاء الولايات المتحدة، باستثناء عدد قليل من الولايات، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أشارت إلى أن الولايات التي شهدت التفشي الأكبر هي نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وفلوريدا.

توسيع نطاق الاختبارات

ووفقاً لأحدث البيانات الصحية، فقد تم رصد ما لا يقل عن 1814 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، لفت فاوتشي إلى أنه من المرجح جداً أن تكون هذه الأرقام أقل من العدد الحقيقي للإصابات بالمرض.

(آيستوك)
(آيستوك)

كما أكد على أهمية توسيع نطاق اختبارات الكشف عن المرض، والتعامل مع تفشيه بطريقة أكثر صرامة وجدية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع ما يصل إلى 700 ألف لقاح مضاد للمرض على الولايات المختلفة بحلول نهاية يوليو.

مرض نادر.. وهذه أعراضه

وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.

(آيستوك)
(آيستوك)

والمرض عموماً متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي
اكتشف المزيد