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أفضل 5 عصائر لصحة أفضل بعد سن الخمسين.. تعرف إليها

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تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك

أفضل 5 عصائر لصحة أفضل بعد سن الخمسين.. تعرف إليها

دبي - العربية.نت

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يمكن أن يكون شرب العصير الطازج 100% طريقة سهلة ولذيذة للحصول على بعض العناصر الغذائية الضرورية التي قد تجد صعوبة في الحصول عليها بطريقة أخرى.

وبينما تفوتك أشياء مفيدة مثل الألياف والبروتين عندما تشرب العصير، لا يزال هناك الكثير من الفوائد، خاصة مع تقدمك في العمر.

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فالتقدم في العمر يعني أن جسمك سيكون لديه احتياجات غذائية مختلفة، وقد يكون من الصعب أحياناً الحصول عليها من مجرد الوجبات التي نتناولها خلال اليوم.

لهذا السبب ينصح خبراء التغذية بشرب بعض أفضل العصائر التي يمكنك تناولها بعد سن الخمسين، وفق موقع Eat this Not that.

عصير البرتقال المدعم

عصير برتقال (آيستوك)
عصير برتقال (آيستوك)

ونبدأ من عصير البرتقال الطازج المدعم، حيث يمكن أن يمنح جسمك دفعة إضافية من العناصر الغذائية القيمة.

وفي هذا الشأن، قالت اختصاصية التغذية شينا جاراميلو، إن "عصير البرتقال المدعم بفيتامين (د) هو خيار رائع لمن تقدم في السن، لأن فيتامين (د) غالباً ما ينقصه النظام الغذائي".

كما أضافت أنه "من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) لدعم صحة العظام مع تقدمنا في العمر".

عصير الرمان

عصير الرمان (آيستوك)
عصير الرمان (آيستوك)

إلى ذلك، يعتبر عصير الرمان من أكثر العصائر تركيزا عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة لمكافحة الشيخوخة.

ويحتوي الرمان على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، التي أظهرت أنها تساعد في خفض مستويات الالتهاب وضغط الدم، والتي يمكن أن تكون مهمة جدًا لمن يعانون من آلام في المفاصل، أو لديهم مستويات عالية من التوتر.

كذلك هناك فائدة فريدة أخرى للرمان وهي خصائص مضادة للشيخوخة، مثل urolithin A، والتي تساعد على تقوية العضلات وصحة الميتوكوندريا، كما تقول كورتني دانجيلو، مؤلفة في Go Wellness.

عصير الشمندر

عصير الشمندر (آيستوك)
عصير الشمندر (آيستوك)

في موازاة ذلك، يمكن لعشاق الشمندر أن يفرحوا بحقيقة أن هذه الخضروات الجذرية الترابية مليئة بالفوائد الصحية.

فقد أظهرت المزيد من الأبحاث أن الشمندر مفيد لخفض ضغط الدم ومنع التدهور المعرفي (cognitive decline)، وهما مشكلتان شائعتان بين كبار السن.

وفي إحدى الدراسات التي تبحث في كبار السن، تم ربط النظام الغذائي الذي يشتمل على كوبين من عصير الشمندر في الصباح يزيد من تدفق الدم في الدماغ في منطقة تساعد على تعزيز الذاكرة العاملة.

عصير البرقوق

عصير البرقوق (آيستوك)
عصير البرقوق (آيستوك)

أما العصير الرابع، فهو البرقوق، وهذه الفاكهة يمكن أن تفيد جسمك أكثر مما يدركه معظم الناس.

فقد أظهرت الدراسات أن من 4 إلى 10 حبات برقوق يومياً تمنع فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى محتواها من البورون (boron).

ومع حدوث فقدان العظام بشكل طبيعي بعد سن الأربعين وهشاشة العظام مصدر قلق متزايد لدى كبار السن، فإن عصير البرقوق يعد مصدر قلق طريقة رائعة لتعزيز صحة العظام.

بالإضافة إلى ذلك، نعلم جميعا أن البرقوق يحافظ على صحة أمعائنا أيضًا! فصنع عصير البرقوق الخاص بك أمر سهل، ما عليك سوى نقع البرقوق في الماء الدافئ، ثم مزجه بمياه إضافية.

عصير جامو

عصير الجامو (آيستوك)
عصير الجامو (آيستوك)

وإلى العصير الخامس والأخير في قائمتنا، وهو عصير الجامو (Jamu) الذي نشا في إندونيسا وهو مصنوع من العديد من المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة العالية مثل الكركم والزنجبيل والعسل والليمون.

فالكركم الطبيعي مضاد للالتهابات، والذي يمكن أن يساعد على تحسين صحة المفاصل والجهاز الهضمي، من بين أشياء أخرى كثيرة.

أما الزنجبيل فهو فريد من نوعه لفقدان الوزن من حيث أنه يحتوي على مركبات تعرف باسم gingerols و shogaols.

وهذه المركبات تخلق تأثيرًا مضادًا للأكسدة في الجسم يقلل من ضرر الجذور الحرة في الجسم.

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