وسط تزايد إصابات جدري القرود.. قرار مرتقب للصحة العالمية

في وقت سُجلت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقاً لأرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى 20 يوليو، يُنتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهّب لديها في مواجهة تفشي المرض.

ويعقد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مؤتمراً صحافياً افتراضياً الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش السبت، بحسب ما أوردت المنظمة في بيان، مساء الجمعة.

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فيما لم يذكر البيان شيئاً عن طبيعة الإعلان الذي سيقوم به غيبرييسوس.

"لا يزال قلقاً"

والخميس، خلال اجتماع طويل للجنة الخبراء التي يجب أن تُوجهه في قراره وتوصياته، أوضح غيبرييسوس أنه "لا يزال قلقاً" من انتشار المرض، حتى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن، وفق فرانس برس.

وترجِع إلى المدير العام للصحة العالمية مسؤولية احتمال إعلان حال طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

يذكر أنه في أول اجتماع عُقد في 23 يونيو، أوصى غالبية الخبراء بألا تُعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقاً دولياً.

أقل خطورة

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.

فيما يُعتبر جدري القرود الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.