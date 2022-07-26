لمدة شهر فقط.. إليك ما سيحصل بعد توقفك عن تناول السكر؟

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر رغم التحذيرات المتواصلة من تناولها بسبب أضرارها المدمرة للصحة والجسم.

فهل فكرت ماذا سيحدث لجسمك إذا قررت التوقف عن تناول كل طبق أو مشروب يحتوي على السكر؟.

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في هذا الشأن، نشر موقع "بيردي" المتخصص في شؤون الصحة ما سيواجهه الشخص إذا ما توقف عن تناول الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر لشهر كامل، حسب التسلسل الزمني منذ الدقائق الأولى لتنفيذ قراره.

بعد 20 دقيقة هذا ما سيحدث!

يؤكد الموقع أن تناول السكر كالإدمان، يقودك للاستمرار في طلب المزيد منه من دون توقف، لذلك بعد وجبتك الأولى الخالية من السكر، ستشعر بإشباع عال ولن تشتهي التحلية التي تأتي بعد الوجبة.

بعد ساعة.. شعور بالشبع

ستستمر بالشعور بالشبع بعد ساعة من الوجبة الأولى، وغالبا سوف تشعر بالحيوية والنشاط، ومن المستبعد أن تشعر بالرغبة للحصول على حلوى.

بعد يوم.. تناول طعام صحي

تقول خبيرة التغذية لورين أوكونور، إنه بعد قضاء يوم كامل من دون تناول السكر، سيبدأ الشخص بالرغبة بتناول الطعام الغني بعناصر مفيدة، مثل الألياف والدهون التي كان يستبدلها السكر في الجسم.

بعد 3 أيام.. مزاج سيئ واكتئاب

كما تشير أوكونور إلى أن اليوم الثالث هو أول الأيام الصعبة، فترك السكر قد يبدأ بالتأثير على مزاج الشخص وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان.

بعد أسبوع.. مزاج جيد وجهد أفضل

بعد أسبوع من التوقف عن الحلويات وغيرها، ستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرا، وستكون قادرا عن بذل جهد أكبر من ذي قبل.

بعد شهر.. رغبة غير متوقعة

كما بينت خبيرة التغذية أنه ستختفي رغبتك بتناول السكريات تماما بعد شهر من الامتناع عن السكر، وقد تواجه رغبة غير متوقعة بتناول الخضراوات والمأكولات الغنية بالبروتين.