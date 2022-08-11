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شلل الأطفال ينتشر في لندن.. وحملة تطعيم لمن دون 10 أعوام

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FILE PHOTO: A girl receives polio vaccine drops, during an anti-polio campaign, in a low-income neighborhood as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Karachi, Pakistan July 20, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo
طفل في باكستان يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال (تعبيرية)

شلل الأطفال ينتشر في لندن.. وحملة تطعيم لمن دون 10 أعوام

تختلف معدلات التحصين في جميع أنحاء لندن ولكنها في المتوسط أقل من معدل التغطية البالغ 95% الذي تعتبر منظمة الصحة العالمية أنه ضروري للسيطرة على شلل الأطفال

لندن - رويترز

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أطلقت بريطانيا حملة تطعيم بجرعة معززة من اللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن عشرة أعوام، بعد التأكد من انتشار الفيروس في العاصمة البريطانية لأول مرة منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 116 فيروساً مسبباً لشلل الأطفال من 19 عينة من مياه الصرف الصحي هذا العام في لندن، بعد إرسال تنبيه لأول مرة حول اكتشاف الفيروس في يونيو الماضي.

فيروس شلل الأطفال
فيروس شلل الأطفال
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وقالت الوكالة يوم الأربعاء إن مستويات فيروس شلل الأطفال التي تم اكتشافها والتنوع الجيني تشير إلى أن انتقال العدوى كان يحدث في عدد من أحياء لندن.

ولم يتم رصد أي حالات إصابة عند الأطفال حتى الآن، ولكن في محاولة للتغلب على تفشي محتمل، سيدعو الأطباء الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام للحصول على جرعة معززة من اللقاح.

وتختلف معدلات التحصين في جميع أنحاء لندن، ولكنها في المتوسط أقل من معدل التغطية البالغ 95% الذي تعتبر منظمة الصحة العالمية أنه ضروري للسيطرة على شلل الأطفال.

طفلة مصابة بشلل الأطفال في لندن في 1953
طفلة مصابة بشلل الأطفال في لندن في 1953
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