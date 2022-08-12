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على غرار الإنفلونزا.. لقاحات "محدّثة" ضد كورونا تُطرح قريباً

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Coronavirus vaccine testing examining concept. Top above overhead view photo of doctor holding vials with masks stethoscope and clipboard isolated on blue teal background stock photo
(تعبيرية)
لقاح كورونا

على غرار الإنفلونزا.. لقاحات "محدّثة" ضد كورونا تُطرح قريباً

الاتحاد الأوروبي يدرس السماح باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا

برلين – أسوشييتد برس

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قال وزير الصحة الألماني، اليوم الجمعة، إن منظمي الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يأذنون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في الأول من سبتمبر النظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتحور لأوميكرون يعرف باسم "بي. إيه. 1".

ومن المحتمل أن تجتمع وكالة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في 27 سبتمبر لمراجعة لقاح مشترك ضد الفيروس الأصلي ومتحور "بي. أيه. 5" المسؤول عن الزيادة العالمية الأخيرة في حالات كورونا، حسبما قال لوترباخ.

من حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا
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وأكد أن ألمانيا اشترت كميات كافية من اللقاحين وستكون قادرة على البدء في طرحهما بعد يوم من حصولهما على الإذن بذلك.

من جهتها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن اللقاحات المركبة، المعروفة باسم اللقاحات "ثنائية التكافؤ" أو "متعددة التكافؤ"، ستسمح للمعززات بالاحتفاظ بالفوائد المثبتة للقاحات المضادة لفيروس كورونا الأصلية مع توفير حماية إضافية ضد المتحورات الجديدة.

ويتم استخدام مثل هذا النهج مع لقاحات الإنفلونزا، والتي يتم تعديلها كل عام اعتماداً على المتغيرات المنتشرة ويمكن أن تحمي من 4 سلالات من الإنفلونزا.

من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويورك
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