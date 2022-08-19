بشرى في أوروبا.. جرعة أصغر من لقاح جدري القردة فعالة

مكررّة بذلك توصية صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، أعلنت هيئة الدواء الأوروبية الجمعة، أن جرعة أصغر من لقاح جدري القردة ما زالت فعالة ويمكن استخدامها لتكبير حجم المخزون الحالي 5 مرات.

في التفاصيل، قالت الهيئة الأوروبية في بيان، إن حقن الأشخاص بخُمس الجرعة العادية من لقاح الجدري الذي صنعته شركة "بافاريان نورديك" سينتج نفس مستويات الأجسام المضادة لجدري القردة كالجرعة الكاملة.

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وطلبت تقديم لقاح جدري القردة بحقنه تحت الجلد بدلا من الأنسجة الأعمق، وهي ممارسة قد تثير استجابة مناعية أفضل.

ورغم ذلك، ما زال يتعين على الناس الحصول على جرعتين بينهما نحو 4 أسابيع.

إجراء مؤقت

وأضافت الهيئة الأوروبية أنه بإمكان السلطات الوطنية أن تقرر "كإجراء مؤقت" استخدام جرعات أصغر لحماية الأكثر عرضة للإصابة خلال تفشي جدري القردة الحالي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية بخطة مشابهة لزيادة مخزون البلاد من لقاح جدري القردة. واستخدم الأسلوب نفسه في السابق لكفاية إمدادات اللقاحات خلال تفشيات منها الحمى الصفراء وشلل الأطفال.

وتعترف التوصيات غير المعتادة من الهيئتين بالإمدادات العالمية المحدودة بشدة من لقاح جدري القردة الذي طور في الأصل لمواجهة الجدري.

في حين تعد شركة "بافاريان نورديك" الوحيدة التي تصنع اللقاح، وتتوقع أن تتيح 16 مليون جرعة هذا العام منه.

اتفاق جديد

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت الخميس، اتفاقا جديدا مع شركة تصنيع في ميشيغان للمساعدة في تسريع إنتاج 5.5 مليون لقاح أمرت بها الحكومة مؤخرا.

فيما سمحت الهيئة الأوروبية باللقاح في يوليو/تموز بناء على بيانات تجريبية أشارت إلى فعاليته، وقدرت منظمة الصحة العالمية أن الجرعة فعالة بنسبة 85%في منع الإصابة بجدري القردة.

وهناك أكثر من 40 ألف حالة إصابة بجدري القردة، نحو نصفها في أوروبا.