لن تصدق.. أسهل طريقة لتقشير البيض بمكون نعرفه جميعاً

إذا كنت تقشّر البيض المسلوق بالطريقة التلقيدية العادية عبر إزالة أجزائه رويداً رويداً فأنت مخطئ تماماً، إليك اختراعاً بسيطاً دلّ عليه موقع "5.min.crafts"، عبر حسابه في إنستغرام.
فقد نشر الموقع مقطع فيديو أظهر طريقة بسيطة للغاية لتقشير البيض المسلوق في غضون ثوان، وذلك عبر وضع البيض في الوعاء ثم وضع شرائح من الليمون وتركها تغلي مع البيض.
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وبعد الانتهاء من سلق المكونات بين 10 إلى 14 دقيقة، أظهر الفيديو القشرة وهي تنزلق على الفور، وسط ذهول المتابعين وتفاعلهم.
وحققت حيلة الفيديو هذه الطاهية نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت شعبية كبيرة بين المستخدمين، كما لاقت آلاف اللايكات وعشرات التعليقات التي أثنت عليها.
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