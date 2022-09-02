في الخزانة كما يفعل معظمنا أم الثلاجة..كيف نحفظ التوابل؟

تبقى التوابل والبهارات العنصر الأهم لإتمام "لذّة" أي طبق غذائي، لكن العديد من الناس يتساءلون أحياناً حول المكان الأسلم لحفظها..

فبينما يرى لبعض أنه يجب حفظ البهارات في دولاب جاف ومظلم بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء وبعيداً عن الحوض، وعن الفرن أو غسالة الأطباق وفي علب زجاجية محكمة الغلق، يعتبر آخرون أن وضعها في الثلاجة هو الأمر الأنسب.

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إلا أن لاختصاصية التغذية اللبنانية، كارلا حبيب مراد، رأياً آخر، حيث شرحت في مقطع فيديو قصير عبر حسابها في إنستغرام قليلا عن الأمر.

وقالت إنه يمكن تخزين البهارات في الخزانة إذا كانت درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية.

أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة، فيُنصح طبعاً بتخزينها في الثلاجة.

واستثنت من هذه القاعدة، مسحوق "الكزبرة الجافة"، مؤكدة أن علينا دائماً حفظها في الثلاجة، لأن وجودها خارجها قد يعرّضها للتلف.

بعض النصائح

يشار إلى أن عند شراء البهارات المطحونة ينصح الخبراء بعدم الإكثار منها، بل اختيار كمية مناسبة تقتضي الحاجة لفترة بسيطة وحسب استعمالنا لها، وذلك لأن البهارات تفقد قوتها ورائحتها الزكية عند الطحن.

كما من المهم عند تخزين التوابل وضع كل صنف بصنفه في أوعية زجاجية صغيرة محكمة الإغلاق وتوضع في مكان بعيد عن الضوء والحرارة والرطوبة.

أما عند الاستعمال فعلينا إدخال ملعقة نظيفة وغير رطبة وأخذ الكمية التي نحتاجها فقط وإعادة إقفال العلبة بإحكام حتى لا يدخلها الهواء أو الرطوبة وتتسبب في فسادها.