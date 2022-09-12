لحياة أكثر سعادة وصحة.. إليك بهذه الطرق

العيش بصحة جيدة وسعادة ليس حلماً بعيد المنال، إذ إن هناك طرقا سهلة لتحقيق ذلك. إليك بعضها:

1- الإقلاع عن التدخين

إذا كان هناك شيء واحد يمكن القيام به لتحسين صحة الشخص وتقليل مخاطر إصابته بالأمراض المزمنة، فهو تجنب التبغ بجميع أشكاله، وفق موقع SciTechDaily.

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2- النوم الجيد

من الصعب أن يشعر المرء بالراحة عندما يكون مرهقاً، لذا فإن الحصول على نوم جيد ليلاً أمر حيوي لرفاهيته. ويعد الحرص على الانخراط في ساعات نوم كافية وبشكل سليم من أفضل الطرق للشعور بالتحسن والعيش بصحة أفضل.

3- تثمين الوقاية غالياً

إن الأفضل من التعافي هو عدم الإصابة بالمرض في المقام الأول. ويعتبر التعامل مع الوقاية بجدية أمراً ضرورياً لحياة سعيدة وصحية، لذا يجب الحرص على إجراء الفحوصات المتعلقة بالعمر والتطعيمات الموصى بها والتدابير الوقائية الأخرى.

4- التخلص من الضغائن

عندما يحمل الشخص ضغينة، يؤذي نفسه أكثر من الشخص، الذي يستهدفه غضبه. وسواء كان المرء مخطئاً أو محقاً، فإن التخلي عن تلك الضغائن القديمة سيكون مفيداً لصحته النفسية ورفاهيته العاطفية.

5- ممارسة اليقظة

يمكن أن يساعد الانتباه، عن قصد، في اللحظة الحالية، ودون إصدار حكم، على تقليل التوتر. كما يمكن أن يساعد في مجموعة من الحالات الصحية الجسدية والنفسية بما يشمل القلق والأرق والاكتئاب.

6- النشاط البدني

إن ممارسة التمارين البدنية بشكل منتظم تفيد الجسم والخصر، كما يمكن أن تكون مفيدة للعقل وللحالة المزاجية. ولا يشترط أن يضطر الإنسان لخوض ماراثون، إذ إن مجرد بضع جلسات من التمارين المعتدلة عدة مرات في الأسبوع يمكن أن تؤدي الغرض، على الرغم من أنه كلما تم الانخراط لفترات أطول أو مرات أكثر يتم تحقيق نتائج أفضل.

7- إقامة علاقات اجتماعية

يمكن أن تكون الوحدة والعزلة أمراً مروعاً للصحة النفسية والرفاهية. وهناك بعض الأدلة على أن كون الشخص بمفرده في كثير من الأوقات ربما يكون ضاراً بصحته الجسدية أيضاً. إذ تعد إقامة علاقات اجتماعية صحية طريقة رائعة لبقاء الشخص نشطاً ومشاركاً بغض النظر عن عمره.

8- نظام غذائي صحي

تعتبر التغذية السليمة حجر الزاوية في السعادة والصحة، لذا يجب أن يحصل الشخص على أفضل نظام غذائي يمكن أن يجده. ولا تعني تلك النصيحة أن يقوم بحرمان نفسه من "المكافأة" بين الحين والآخر، لكن تناول الطعام بشكل جيد سيكون مفيداً للجسم والعقل.

9- شرب المياه

يعد شرب الماء جزءاً مهماً لتحقيق هدف البقاء بصحة جيدة، لذا يجب الحرص على تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم.