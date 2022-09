أفضل 6 أغذية تشفي جسمك.. تعرف إليها

لا تعتبر الأدوية الخيار الوحيد عندما يتعلق الأمر بتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، فالغذاء الصحي هو خيار آخر ألذ بكثير مع قوى طبية بعيدة المدى.

وتتمتع الأطعمة بإمكانيات مذهلة لعلاج جميع أنواع الأعراض والأمراض وفق الخبراء واختصاصيي التغذية، ما ينطبق مع المثل الدارج "غذاؤك دواؤك".

فيما هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك اختيارها للمساعدة في علاج ما يزعجك من الآلام الشائعة، وفق تقرير نشره موقع "Eat this Not That".

البروكلي

ونبدأ من البروكلي الذي يعد من أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها يومياً لتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

كما يعد البروكلي غنيا جداً بالمركبات النشطة بيولوجياً التي من المعروف أن الباحثين يطلقون عليها اسم "الوقاية الكيميائية الخضراء".

وأشارت نتائج الدراسات والتجارب الوبائية إلى أن مركباً يسمى سلفورافان يتوافر بكثرة في الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت.

والملفوف، ويعمل على المستوى الجيني "لإيقاف" جينات السرطان، مما يؤدي إلى الموت المستهدف للخلايا السرطانية.

السبانخ

في موازاة ذلك، تعتبر السبانخ مصدرا قويا للوتين وزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات يقترح تحليل للدراسات في مجلة المعهد الوطني للسرطان أنهما قد يقللان بشكل كبير من معدل الإصابة بسرطان الثدي عند تناولهما بكثرة.

والسبانخ غنية أيضاً بحمض الفوليك المعزز للحمض النووي، وهو فيتامين ب أساسي أثناء الحمل.

فيما ربطت دراسة نُشرت في مجلة PLoS One انخفاض مستويات حمض الفوليك بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الفاصولياء

وعلى عكس المصادر الحيوانية للبروتين، فإن الفاصوليا خالية من الدهون غير الصحية.

في حين قد يكون هذا هو السبب في أن إحدى الدراسات الوبائية الكبيرة في الطب الباطني JAMA وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا البقوليات أربع مرات على الأقل في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 22 في المئة للإصابة بأمراض القلب مقارنة مع أولئك الذين تناولوها أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

وبالمثل، أظهر تحليل إحصائي لعام 2019 أن تناول الفاصوليا والعدس والبازلاء والبقوليات الأخرى بانتظام يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول دقيق الشوفان بانتظام في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وقد يعكسه أيضاً بسبب تأثيره على التحكم في نسبة السكر في الدم.

ويحتوي الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، والتي يبدو أنها تدعم صحة التمثيل الغذائي.

ففي دراسة نشرت في مجلة 2021 Journal of Functional Foods ، وجد الباحثون أنه عندما أعطيت مجموعة من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مكمل 5 غرامات من بيتا جلوكان الشوفان مرة واحدة في اليوم، فإنهم يحسنون التحكم في نسبة السكر في الدم، ويقلل من شهيتهم، ويشعرون بالرضا لفترة أطول بعد 12 أسبوعًا.

التفاح

في السياق ذاته، يعتبر التفاح مفيداً بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية، ويحافظ على مرونتها، ويقلل من ضغط الدم، وفقاً لورقة بحثية نُشرت عام 2020 في مراجعات نقدية في علوم الأغذية والتغذية.

بالإضافة إلى 4.5 غرام من الألياف التي تخفض ضغط الدم التي تحصل عليها من كل تفاحة، ستستمتع بمساعدة صحية من الكيرسيتين، والذي أظهرت دراسات جمعية القلب الأميركية أنه مضاد فعال لارتفاع ضغط الدم.

التوت

وأخيراً التوت حيث يحتوي على فئة من مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين التي يمكنها إيقاف الجينات الالتهابية والمناعة.

فقد أظهرت مراجعة للبحوث التي أجريت على التوت في إصدار 2020 من Advances in Nutrition أن الفاكهة اللذيذة مرتبطة بعمل مضاد للالتهابات وتأثيرات مفيدة على صحة الأوعية الدموية، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتحسن توازن فلورا الأمعاء.