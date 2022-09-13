7 علامات تميز المرونة وقوة الذهن

يتغلب الأشخاص الأقوياء ذهنيًا، الذين يتمتعون بالمرونة، على المحن في حياتهم بمرور الوقت، ويتعلمون دروسًا قيمة منها، ويمكنهم في كثير من الأحيان أن يصبحوا مستنيرين بسبب النكسات التي تبدو مستحيلة، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "Psychology Today".

آليات دفاعية وتأقلم استباقي

وفقًا للباحثة جيسي ميتزتجر، اختصاصية علم النفس، فإن الشخص القوي ذهنيًا صاحب الإرادة والعزيمة يمتلك عمومًا النضج العاطفي وآليات الدفاع التكيفية.

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ترتبط المرونة ارتباطًا سلبيًا بعلم النفس المرضي وترتبط بالصحة النفسية الجيدة ومهارات التأقلم الاستباقي ومرونة الشخصية والقدرة على التكيف.

يميل الأشخاص المرنون إلى أن يكونوا قادرين على رؤية منظور الآخر أثناء الخلافات، وحل المشكلات بمرور الوقت، والحصول على نتائج إيجابية في الحياة أكثر من النتائج السلبية.

كتبت الدكتورة تريسي هاتشينسون، اختصاصية الصحة النفسية السريرية، في تقريرها، قائلة إن الصحة النفسية الجيدة ترتبط بالمرونة. يشعر معظم الناس بالاكتئاب أو القلق في مرحلة ما، لكن الأشخاص المرنين ذهنيا يستخدمون الموارد المتاحة لديهم للعمل على التحسن. على سبيل المثال، نظرًا لأنهم يميلون إلى أن يكونوا ناضجين عاطفيًا، فإنهم يرون الواقع كما هو، ويتواصلون للحصول على الدعم، ويكونون سباقين في حل مشكلاتهم.

في المقابل، يرى الأشخاص غير الناضجين عاطفياً الأمور من منظورهم الخاص فقط، ويشعرون أن مشاكلهم أكبر من مشاكل الآخرين، ويلومون الآخرين على مشاكلهم الذاتية. كما يمكن في الكثير من الأحوال أن تقوم تصوراتهم المبنية على "ما يشعرون به" بإبطال تصوراتهم للواقع الحقيقي.

لذا، يمكن الاستفادة فيما يلي من 7 سمات، تميز الأشخاص الأقوياء ذهنيًا وأصحاب الإرادة والمرونة، لاستعادة العافية والتغلب على النكسات والأزمات بشكل جيد:

1. الواقع كما هو وبشكل مباشر

يقوم الأشخاص المرنون ذهنيا بتقييم الحقائق والأبحاث والتعليقات من المتخصصين والأحباء. إنهم لا يغيرون عقليًا التاريخ أو الواقع، ولكن كما هو, يشتمل التعامل مع الواقع في معظم الأحوال على التخطيط ورؤية الموقف بوضوح وبشكل متكرر إلى جانب التشاور مع الآخرين حتى يكونوا مستعدين لعواقب سلوكهم وما يمكن أن يطرأ من مستجدات.

2. تقبل عواقب الاختيارات

إنهم يتحملون المسؤولية عن أفعالهم وآثار قراراتهم. إنهم لا يتجاهلون الأذى أو الآلام التي تحدث نتيجة لذلك، ولا يتبنون دور "الضحية" من خلال إلقاء اللوم على الآخرين في المشكلات التي يسببونها لأنفسهم. كما أنهم يتعاطفون مع أنفسهم تجاه أنفسهم في الأوقات الصعبة، مع العلم أنهم يبذلون جهدًا لبذل قصارى جهدهم في أي ظرف من الظروف.

3. القدرة على المراقبة الذاتية

تعني المراقبة الذاتية أنه يمكن للمرء أن يكون لديه وعي بسلوكه ومشاعره وأفكاره، وتنظيم مشاعره واستجاباته بناءً على متطلبات الموقف. ولأنهم يتعاملون بشكل استباقي بشأن مشكلاتهم، فإنهم يتواصلون للحصول على المساعدة لحل المشكلات. ويتحملون المسؤولية عن أفعالهم ويرون كيف تؤثر أفعالهم على الآخرين.

4. تصحيح الذات

يقوم الأشخاص المرنون والأقوياء نفسيًا وذهنيًا بتعديل ردود أفعالهم في أي موقف لإحداث عواقب إيجابية. لأنهم يتعلمون من أخطائهم، فإنهم يتوصلون إلى عواقب إيجابية في حياتهم أكثر من النتائج السلبية.

5. توظيف إيجابي للألم والأذى

كتب بيتهوفن السيمفونية التاسعة من خلال توجيه يأسه على إصابته بالصمم؛ في هذا السياق، تجاوز بيتهوفن تحدياته ووصل إلى مساهمة جميلة في عالم الموسيقى والفن. غالبًا ما يحاول الأشخاص الأقوياء ذهنيا استخدام، ما سبق أن خبروها، خلال تجاربهم في النضال والتعرض للأذى لمساعدة الآخرين.

6. دمج المشاعر والحقائق

تقوم الواقعية العاطفية ببناء الواقع على ما يبدو عليه. وفي هذا النمط من التفكير، تطغى العواطف ويمكن أن تؤثر على كيفية إدراك المرء للمحتوى وتحديد الواقع، والذي ربما يكون مشوهًا لأنه يستند إلى عدسة عاطفية بحتة.

على الرغم من أن الأشخاص الأقوياء ذهنيا يمكن التغلب عليهم بالعواطف مثل أي شخص آخر، إلا أنهم يشاركون في اختبار الواقع. إنها القدرة على التعرف على الفرق بين مشاعرهم الداخلية والعالم الخارجي. لذلك، يمكنهم الوصول إلى مواقفهم العقلانية باستمرار. يعد الوصول إلى الحكم العقلاني بعد فترة قصيرة وتطبيق الحقائق والمنطق على المواقف أمرًا بالغ الأهمية في كل من النضج العاطفي والمرونة النفسية.

7. استثمار خبرات الماضي

يمكن للأشخاص الأقوياء ذهنيًا أن يتصالحوا مع الأحداث المؤلمة عاطفيًا في ماضيهم والتعامل معها، بالإضافة إلى إدراك أن ماضيهم ربما يؤثر على أدائهم الحالي. ولأنه يمكن أن يؤدي "دفن" العواطف أو الصدمات إلى المعاناة من الإفراط في تناول الطعام واضطرابات الأكل أو تعاطي الممنوعات أو غيرها من السلوكيات القهرية أو الإشكالية.

يسعى الأشخاص الأقوياء ذهنيا إلى الحصول على مساعدة احترافية أو إيجاد طريقة أخرى لاستقلاب آلامهم مثل التواصل مع أحبائهم الموثوق بهم أو كتابة اليوميات أو البحث عن الشفاء من خلال الرعاية الذاتية. من خلال القدرة على معالجة هذه الأحداث وخيبات الأمل أو الصدمات، فإنها لا تتراكم وبالتالي لا تتسبب في حدوث مشاكل واسعة النطاق لاحقًا في الحياة.