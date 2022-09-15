يشفي من التهابات الرئة الخطيرة.. علاج جديد من عسل "مانوكا"

يصاب الأشخاص الذين يعانون من تليف كيسي بالتهابات الرئة التي يصعب علاجها ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة ربما تتدهور إلى حد وفاة المريض.

إلا أن فريقاً من علماء جامعة أستون البريطانية يعقدون الأمل على احتمال نجاح علاج جديد يعتمد على العسل المضاد للبكتيريا، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Microbiology.

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ونظر الباحثون في إمكانية توظيف خصائص عسل المانوكا والذي يتكون بواسطة أحد أنواع النحل الأوروبي الذي يتغذى على زهور شجرة الشاي Leptospermum scoparium، يكون فعالًا بشكل خاص.

كذلك يحتوي عسل المانوكا، إلى جانب المواد الكيميائية المنتجة لبيروكسيد الهيدروجين الموجودة في جميع أنواع العسل، على مركب مضاد للبكتيريا يعرف باسم ميثيل غليوكسال.

نموذج مختبري للرئتين

إلى ذلك، قام الباحثون بسحب عينات من بكتيريا الخراج المتفطرة من 16 مريضاً مصاباً، وتم وضعها في نموذج مختبري للرئتين.

ثم استخدموا بخاخات تنتج رذاذًا جيداً من السائل القابل للاستنشاق، تحتوي على مزيج من عسل مانوكا ومضاد حيوي شائع الاستخدام يسمى أميكاسين.

وبالفعل، قضى المزيج على البكتيريا بشكل تام، حيث استلزم تناول جرعة أميكاسين مقدارها 2 ميكروغرام لكل مليلتر، في حين لا تقل الجرعة المعتادة الفعالة عن 16 ميكروغرام لكل مليلتر عندما يتم إعطاء الدواء بالوسائل التقليدية.

تجارب على البشر

بدورهم، قال الباحثون إنه "من خلال الجمع بين مكون طبيعي تماماً مثل عسل مانوكا مع أميكاسين، وهو أحد أهم الأدوية المستخدمة في علاج بكتيريا خراج المتفطرة السامة، تم التوصل إلى طريقة محتملة لقتل هذه البكتيريا بعقار أقل بثماني مرات من ذي قبل".

وأضاف الباحث الدكتور جوناثان كوكس أن النتائج أثبتت "القدرة على الحد بشكل كبير من فقدان السمع، أحد الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة باستخدام دواء الأميكاسين بجرعات كبيرة لفترات طويلة وتحسين نوعية حياة الكثير من المرضى وخاصة المصابين بالتليف الكيسي".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر قريبًا.