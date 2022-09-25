بيتزا وباستا بلا زيادة وزن؟!… إليك هذه الطرق السهلة

تعتبر الباستا والبطاطس والبيتزا والفطائر أطعمة مفضلة لدى الكثيرين لطعمها اللذيذ إلا أنها ليست صحية كثيراً لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فهي ليست الخيار الأمثل خصوصاً لمن يبحثون عن فقدان الوزن وخسارة بضعة كيلوغرامات من الدهون.

إلا أن خبير التغذية، إيلي بريشر، أكد أن تناول الكربوهيدرات الصحية باعتدال يعد "أمراً حيوياً لكي يعمل الجسم على النحو الأمثل" فبدلاً من الحرمان من أكل تلك الأطعمة يمكننا إجراء بعض التعديلات لجعلها صحية أكثر.

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وأضاف أنه بدلاً من استبعاد الكربوهيدرات من أطباقنا بشكل تام، يجب أن نركز على اختيار الكربوهيدرات التي تقدم جرعة أعلى من الألياف والفيتامينات والمعادن، بحسب تقرير نشرته "ذا صن" البريطانية.

وفي هذا الإطار اقترح مجموعة من الطرق لتحويل أطباقنا المفضلة مثل الباستا والبيتزا التي تحتوي على الكربوهيدرات إلى أطباق أكثر صحية.

استبدال القمح الأبيض

ونبدأ من الباستا أو المعكرونة، حيث يمكن أن توفر أطباق المعكرونة الأساسية للعائلة وجبة صحية، لذلك لا داعي للخوف من الفيتوتشيني على سبيل المثال.

فقد أوصى خبراء التغذية باستبدال المعكرونة البيضاء بمجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة، لأن ذلك سيوفر المزيد من الألياف المحببة للأمعاء.

او اختيار المعكرونة القائمة على الحمص أو العدس الأحمر للحصول على نسبة أعلى من الألياف والبروتين، وكلاهما يشعرك بالشبع بشكل أسرع وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

صلصة أخف

أما بالنسبة للصلصات، فبدلاً من صلصة المعكرونة الكريمية الثقيلة التي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية ومستويات عالية من الدهون، اقترح إيلي اختيار صلصة الطماطم محلية الصنع.

وهي تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة، حيث يمكن إضافة حفنة من السبانخ الذابلة لزيادة الحديد وفيتامين K والمغنيسيوم.

حبوب كاملة

أما البيتزا، فهناك عدة طرق لتحويلها إلى وجبة صحية، فبدلاً من العجينة البيضاء المكررة، اقترح خبير التغذية اختيار قشرة الحبوب الكاملة.

ويمكنك أيضاً استخدام أجبان أخف وزناً، وإضافة الكثير من الخضار مثل الفطر والذرة الحلوة والزيتون.

كذلك أشار إلى ضرورة معرفة أحجام الحصص الغذائية، فبدلاً من أكل بيتزا كاملة لوحدك، يمكنك مشاركتها مع صديق بجانب طبق سلطة بحيث يكون لديك نصف بيتزا فقط.