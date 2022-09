عادات لياقة تساعد على العيش لعمر 100 عام وأكثر!

يمكن أن يكون العيش حياة طويلة وصحية ومنتجة أمرًا مثيرًا للغاية. ولكن من أجل العيش حتى 100 وما بعده، فإن هناك أكثر من مجرد بضع عادات يجب أن تبدأ بها وتلتزم بها. تنصح خبيرة اللياقة البدنية كامي بليز، التي اكتسبت شهرة واسعة في الولايات المتحدة، بضرورة اتباع بعض عادات اللياقة البدنية الأساسية للعيش حتى 100 وما بعده، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.

1. جودة النوم

إن النوم هو جزء أساسي من لياقتك العامة وعافيتك. إذا لم تحصل على القدر المناسب من النوم، فلن تتمكن من الحصول على القدر المناسب من التمارين البدنية، التي يحتاجها جسمك. لذلك ضع في اعتبارك أن هذه هي أول عادات أساسية للعيش حتى 100 وما بعده.

مادة اعلانية

تشرح بليز قائلًة إن عيش حياة "بعقلية الصخب وعدم النوم" لساعات كافية يؤذي الجسم على المدى الطويل، ناصحًا بأن الحصول على قسط قوي من الراحة كل ليلة سيجعلك أكثر إنتاجية في اليوم التالي. وسيساعد أيضًا في تحسين كيفية التحكم في الجوع والطاقة، وبالتالي الحصول على حياة أكثر صحة، والتأكد من أن عقلك يعمل بشكل صحي وسليم. وتحدد بليز أن معظم البالغين يحتاجون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، لكن ينبغي ألا يجب أي شخص قيودًا على ساعات نومه وأن يستجيب لاحتياجات جسمه بشكل فردي.

2. تجنب التوتر بشكل فعال

تقول بليز إن الحياة في العصر الحالي محمومة للغاية ومفرطة في التحفيز، لذا يجب اتباع روتين يومي يساعد على التعافي من الإرهاق والتخلص من التوتر بشكل صحيح، لتجنب خطر الإصابة بالمرض بشكل متكرر، ومن ثم ستنخفض مستويات الطاقة مما سيؤدي إلى عدم الرغبة في ممارسة الرياضة. إن النضال الحقيقي يتعلق بالحفاظ على حياتك متوازنة ومقيدة.



تؤكد بليز، في هذا السياق، على أهمية الرعاية الذاتية، قائلة إنه "على الرغم من أن الرعاية الذاتية يمكن أن تبدو وكأنها رفاهية أو غير ضرورية، فمن المهم للغاية القيام بها، خاصة عندما تكون مشغولاً. إن المشي لمدة 10 دقائق، أو الحصول على حمام منعش أو الاتصال الهاتفي بصديق أو قراءة كتاب كلها أمور يمكنك القيام بها أو ببعضها، لتمنح عقلك / جسدك استراحة، وتسمح لك بإعادة الاتصال مع نفسك وإظهار نفسك بأنك تمثل أولوية".

3. النشاط البدني

توصي بليز بالحفاظ على النشاط البدني، موضحة أن كل نوع من الحركات مفيد ومهم لجسمك. وتشير بليز إلى أن ممارسة رياضة المشي هو شيء سهل، إذ يمكنك البدء في المشي من 10 إلى 15 دقيقة فقط كل يوم، وعلى المدى الطويل، سيكون هناك نتائج مؤثرة للغاية. وتنصح بليز بأن يقوم المرء بما يناسب جدول حياته اليومية لأنه سيجعل ممارسته للنشاط البدني أفضل وأكثر امتاعًا. كما ستساعدك الحركة المتسقة على الشعور بأنك أكثر صحة وشبابًا وأفضل حالًا.

4. تقوية القلب والعضلات

إن الفوائد التي يمكن أن يجنيها المرء من ممارسة التمرينات الرياضية غير عادية وتفعل عجائب لمظهره الجسدي. يمكن أن يمنحك الحرص على ممارسة تمارين اللياقة البدنية بشكل منتظم على صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية ويقوي عضلاتك، مما يساعدك على الحفاظ على استقلاليتك وأداء المهام اليومية مع تقدمك في السن. تقول بليز إنه "بالإضافة إلى رياضة المشي، ضع في اعتبارك المشاركة في التنس أو الركض أو السباحة أيضًا. من المهم أن تجد شيئًا تستمتع به، لأن ذلك سيجعل من السهل عليك الالتزام به".

مع تقدمك في العمر، يفقد جسمك عضلاته، مما يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة. لذا، فإنه من الضروري أن تعمل باستمرار على ممارسة التمارين البدنية وتقوية عضلاتك وتحسين توازنك، لأنه عادات سوف تساعدك على التقدم في العمر بأمان وبصحة جيدة وتكون سعيدًا.