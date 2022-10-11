خبير تغذية روسي: تناول الأسماك لتقضي على الإجهاد
"يفضل استبدال زيت عباد الشمس في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند"
أعلن خبير تغذية روسي أن الأسماك تحتوي على أوميغا-3، أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.
وأشار الدكتور ميخائيل غينسبورغ، في مقابلة نقلتها وسائل الإعلام الروسية، إلى أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.
وأضاف بالقول: "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميغا-3، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا-3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتان وتناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي".
وأشار الخبير الروسي إلى أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.
واختتم قائلا: "إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند".
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