انتبهوا من تمليس الشعر.. نوع من السرطان يترقب!

في خبر قد ينزل كالصاعقة على اجميع النساء اللواتي يهتمين بتمليس شعرهن، كشفت دراسة أميركية موسعة أن منتجات العناية بالشعر قد ترفع إلى حد كبير خطر الإصابة بسرطان الرحم بين من يستخدمنها بشكل دائم.

فقد أفادت الدراسة التي جرت بإشراف معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة ونشرت نتائجها أمس الاثنين، أن الخطورة موجودة فعلاً.

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وشمل هذا البحث حوالي 33 ألف امرأة في جميع الولايات الأميركية على مدى أكثر من 10 أعوام، تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عاماً.

كما أوضحت الدراسة أن معدل الإصابة بسرطان بطانة الرحم بلغ أكثر من 4% لدى النساء اللاتي يستخدمن منتجات تنعيم الشعر لـ4 مرات أو أكثر في السنة، مقارنة بـ 1.64% بالنسبة اللواتي لم يستخدمن هذه المنتجات، وفقا لما أفادت صحيفة "الغارديان".

مراقبة لـ11 عاماً

إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الإناث اللواتي استخدمن منتجات الشعر كن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 155%.

وأكدت أن ما يقارب 60% من الإناث المستخدمات لمنتجات تنعيم الشعر كن من ذوات البشرة السمراء اللواتي يتميزن بالشعر المجعد، وبالتالي هن الفئة المعرضة أكثر للإصابة بسرطان الرحم.

بدورها، حذّرت رئيسة فريق البحث ألكسندرا وايت، إلى أن الأرقام التي توصلت لها الدراسة مثيرة للقلق. وشددت على أن تلك الأبحاث تعدّ الأولى من نوعها ممن درست العلاقة بين استخدام منتجات تلميس وتنعيم الشعر وهذا النوع من السرطان.

مرض خطير

يشار إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر من الأمراض غير الشائعة في أميركا، حيث يشكّل 3% من أنواع السرطان التي تصيب النساء.

إلا أن هناك مخاوف من ازدياد أعداد الإصابات، حيث ذكرت الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريرية قبل فترة، أن ما يقارب 81% من مريضات سرطان الرحم يعشن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تشخيص المرض.