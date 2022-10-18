اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خلايا سرطانية (آيستوك)

انتبهوا من تمليس الشعر.. نوع من السرطان يترقب!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في خبر قد ينزل كالصاعقة على اجميع النساء اللواتي يهتمين بتمليس شعرهن، كشفت دراسة أميركية موسعة أن منتجات العناية بالشعر قد ترفع إلى حد كبير خطر الإصابة بسرطان الرحم بين من يستخدمنها بشكل دائم.

أسهم مودرنا تحلق بعد إعلانها عن لقاح ضد السرطان شركات شركات أسهم مودرنا تحلق بعد إعلانها عن لقاح ضد السرطان

فقد أفادت الدراسة التي جرت بإشراف معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة ونشرت نتائجها أمس الاثنين، أن الخطورة موجودة فعلاً.

وشمل هذا البحث حوالي 33 ألف امرأة في جميع الولايات الأميركية على مدى أكثر من 10 أعوام، تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عاماً.

كما أوضحت الدراسة أن معدل الإصابة بسرطان بطانة الرحم بلغ أكثر من 4% لدى النساء اللاتي يستخدمن منتجات تنعيم الشعر لـ4 مرات أو أكثر في السنة، مقارنة بـ 1.64% بالنسبة اللواتي لم يستخدمن هذه المنتجات، وفقا لما أفادت صحيفة "الغارديان".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

مراقبة لـ11 عاماً

إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الإناث اللواتي استخدمن منتجات الشعر كن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 155%.

وأكدت أن ما يقارب 60% من الإناث المستخدمات لمنتجات تنعيم الشعر كن من ذوات البشرة السمراء اللواتي يتميزن بالشعر المجعد، وبالتالي هن الفئة المعرضة أكثر للإصابة بسرطان الرحم.

بدورها، حذّرت رئيسة فريق البحث ألكسندرا وايت، إلى أن الأرقام التي توصلت لها الدراسة مثيرة للقلق. وشددت على أن تلك الأبحاث تعدّ الأولى من نوعها ممن درست العلاقة بين استخدام منتجات تلميس وتنعيم الشعر وهذا النوع من السرطان.

خلايا سرطانية (آيستوك)
خلايا سرطانية (آيستوك)

مرض خطير

يشار إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر من الأمراض غير الشائعة في أميركا، حيث يشكّل 3% من أنواع السرطان التي تصيب النساء.

إلا أن هناك مخاوف من ازدياد أعداد الإصابات، حيث ذكرت الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريرية قبل فترة، أن ما يقارب 81% من مريضات سرطان الرحم يعشن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تشخيص المرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط