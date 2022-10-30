أفضل خيارات لزيادة طاقتك وتعزيز نشاطك

يشعر الكثيرون في الآونة الأخيرة بالتعب أكثر من أي وقت مضى، أبلغ 3 من كل 5 بالغين في الولايات المتحدة، عن شعورهم بالتعب المستمر. يمكن أن ينتج التعب الشديد عن العديد من المشكلات مثل الإرهاق أو قلة النوم أو عدم تناول وجبات متوازنة أو لحالات توتر وقلق بسبب الأوضاع والتطورات الجارية. إذا كان يعاني من الإرهاق المستمر طوال اليوم أو إذا لاحظ ضيقًا في التنفس أو جلدًا شاحبًا أو مصفرًا أو ضبابية للمخ أو ضعفا في العضلات أو تغيرات في الشخصية، فربما يكون لديك نقص في فيتامين B، وفقا لما نشره موقع CNET.

تعتبر فيتامينات B حيوية للحصول على طاقة على مدار اليوم، وغالبًا ما يتم تضمينها في مكملات الطاقة. سواء كان الشخص يشك في أن ربما يكون مصابًا بنقص فيتامين B، أو لا تحصل على ما يكفي منها في نظامه الغذائي أو يفتقد فيتامينات الطاقة الأساسية الأخرى، فيمكن أن يكون المكمل الغذائي الإضافي أحد الحلول المناسبة، لكن يتعين عليه معرفة ما يلي:





مادة اعلانية

الفيتامينات والعناصر الغذائية

بالإضافة إلى القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة، فإن هناك فيتامينات معينة يمكن أن تساعد في تعزيز الطاقة. تشمل هذه الفيتامينات الطبيعية على سبيل المثال لا الحصر:

• فيتامين B: جميع فيتامينات B الثمانية، التي تشمل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك وB6 والبيوتين والفولات وB12، هي المسؤولة عن مساعدة الجسم على معالجة الطاقة من الطعام.

• فيتامين C: يساعد في إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا في خلايا جسم الإنسان.

• المغنيسيوم: يساعد في إنتاج واستخدام جزيئات الطاقة ATP.

• الحديد: ضروري لإنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين، إذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى هذه الفيتامينات ويعاني الشخص من التعب، فربما يكون من المناسب أن يحصل على استشارة طبيب لتحديد المكمل الغذائي الإضافي الذي يمكن أن يمنحه أفضل فائدة.

قدر أكبر من الطاقة

توفر فيتامينات B الثمانية أكبر قدر من الطاقة، لأنها تساعد في التمثيل الغذائي للخلايا، وتساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى طاقة وتحمل مغذيات الطاقة حوله. ويدور سؤال شائع حول أيهما أفضل أن يتناول الشخص فيتامين B12 أم فيتامين B المركب. يقول الخبراء إن كلا المركبين B12 وB المركب مهمان للغاية. ولكن عند تناول مكملات B12، فإن الشخص يحصل على نوع واحد فقط من فيتامينات B الثمانية، أما عند تناول مكملات فيتامين B المركب، فإنه يتناول جميع فيتامينات B الثمانية. فإذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى فيتامينات B بصفة عامة فإنه يكون من المناسب أن يتم اختيار فيتامين B المركب، وإذا كان القصور يتلخص في نقص B12، فمن المنطقي أن مكمل B12 أفضل بالنسبة له.

نتائج آجلة

إن تناول مكمل فيتامين B12 أو أي مكمل غذائي لفيتامين B، لن يمنح الطاقة على الفور مثل فنجان من القهوة. يمكن أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع من تناول B12 بانتظام حتى يزيد من مستويات الطاقة في الجسم.