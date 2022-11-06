اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(آيستوك)

لصحة أسنان جيدة.. إليك بهذه الأطعمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا شك أن للأسنان أهمية كبيرة في حياة الإنسان، ومن الضروري الحفاظ عليها وعلى صحتها عن طريق تنظيفها جيداً وتناول الغذاء الصحي.

وأوضح اختصاصي طب وجراحة الأسنان الروسي، الدكتور إيفان موسوروف، أن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية.

تحذير من معاجين تبييض الأسنان.. ضررها أكثر من نفعها! صحة تحذير من معاجين تبييض الأسنان.. ضررها أكثر من نفعها!

إزالة الترسبات الكلسية

كما كشف لوسائل إعلام روسية أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان، مشدداً على أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

كذلك أردف أنه يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

(آيستوك)
(آيستوك)

الحلويات ليست ضارة دائماً

فيما أضاف أن بيض الدجاج والسمان مفيدة أيضاً لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

إلى ذلك ختم قائلاً إن الحلويات ليست ضارة دائماً فالعسل والثمار مثلاً هي مواد طبيعية لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
3 ولايات تحسم المنافسة على أغلبية مجلس الشيوخ.. ما هي؟ 3 ولايات تحسم المنافسة على أغلبية مجلس الشيوخ.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط