اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكوليسترول

بشرى سارة لمن يتناولون أدوية السكري والكوليسترول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

علاقة غريبة بين أدوية ارتفاع الكوليسترول أو تلك المستخدمة للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، وفرص الإصابة بأمراض العين التنكسية المرتبطة بالشيخوخة، كشفتها دراسة طبية جديدة.

جنوب شرقي إيران يشتعل مجدداً.. اشتباكات ورصاص حي إيران جنوب شرقي إيران يشتعل مجدداً.. اشتباكات ورصاص حي

فقد أكدت الدراسة ارتباطا وثيقا بين أدوية ارتفاع الكوليسترول أو تلك المستخدمة للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، وتراجع فرص الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

المشاركون فوق الخمسين

وكان جميع المشاركين في التقييم أكبر من 50 عاما، ويتناولون واحدا على الأقل من الأدوية التالية: خفض الكوليسترول مثل الستاتين، وعقاقير السيطرة على مرض السكري بما في ذلك الأنسولين، والأدوية الخافضة للالتهابات باستثناء المنشطات، و"ليفودوبا" التي تعالج اضطرابات الحركة الناتجة من الأمراض التنكسية العصبية.

تخفض أمراض العين التنكسية

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون أن الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول أو السيطرة على مرض السكري أظهرت ارتباطا بانخفاض معدل انتشار أي نوع من أمراض العين التنكسية، بنسبة 15 و22 بالمئة على التوالي.

فيما قال القائمون على الدراسة في بيان: "هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها بحيث يتم التركيز أكثر على اكتشاف عامل السببية، والتداخل المحتمل لهذه الأدوية مع المسارات الفيسيولوجية المرضية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيسة وزراء إيطاليا: رد فعل فرنسا حول سفينة الهجرة عدائي رئيسة وزراء إيطاليا: رد فعل فرنسا حول سفينة الهجرة عدائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط