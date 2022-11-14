تسبب الإدمان.. أطعمة يصنفها العلماء مثل السجائر!

حذر علماء في "جامعة ميشيغان" و"جامعة فرجينيا" من تناول مجموعة من الأطعمة المنتشرة على نطاق واسع، حيث اعتبروها مضّرة مثل السجائر، بل وتسبب الإدمان.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فإن رقائق البطاطس والبيتزا والدوناتس وباقي الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان مثلها مثل السجائر.

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ووفقا للدراسة، فإن الأطعمة المعالجة للغاية، مثل الوجبات السريعة، تسبب الإدمان، ومن بين هذه المنتجات رقائق البطاطس وبعض أنواع المخبوزات والبيتزا والدوناتس وأصابع البطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المعالجة.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج مسترشدين بـ"معايير الإدمان"، والتي تندرج أيضا تحت التدخين. فيمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تحدث تلك الأطعمة -مثلها مثل النيكوتين- تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية والصحية. بالإضافة إلى أن تلك المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين.

كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى صحية لا تعد ولا تحصى.

وتم ربط الأطعمة بقفزة في أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم والكلى، وألزهايمر وأمراض أخرى.

ويمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم، من خلال تناول الأطعمة المعالجة والتي تحتوي على السكريات العالية، إلى الإصابة بمرض السكري.

ويشير العلماء إلى إعادة تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة وتؤثر على الدماغ، وتمتلك خصائص أو مكونات تسبب الإدمان أو تعزز الرغبة الشديدة.

وقالت د. أشلي جيرهاردت، أستاذ علم النفس في "جامعة ميشيغان" والمشرفة على الفريق البحثي، إن هذه الأطعمة تشبه إلى حد بعيد السجائر والمواد المسببة للإدمان بسبب بعدها في المذاق والهيكل عن الأطعمة الطبيعية.

وحذرت من أنه حتى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بالسرطان ومشاكل أخرى من تناول تلك الوجبات السريعة.

ويريد الباحثون تقييد تسويق هذه الأطعمة للأطفال، بنفس الطريقة التي يتم منع إعلانات السجائر مثلا من مخاطبة الأطفال.