اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Closeup shot professional dentist with protective surgical mask stock photo
(تعبيرية)

نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم.. وهذه أبرزها

منظمة الصحة العالمية: ما يقرب من 2.5 مليار شخص مصابون بتسوس الأسنان غير المعالج.. كما يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إن ما يقرب من نصف سكان العالم، أو 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم.

وكشفت عن إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وأضافت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.

تخفض التعاطف.. دراسة تحذر من مخاطر مسكنات الألم الأكثر انتشارا  صحة تخفض التعاطف.. دراسة تحذر من مخاطر مسكنات الألم الأكثر انتشارا 

وذكرت منظمة الصحة العالمية الإنفاق الكبير من الأموال الخاصة وعدم توافر معدات طب الأسنان عالية التخصص في مرافق الرعاية الصحية الأولية كسببين من أسباب انتشار أمراض الفم بشكل كبير، لا سيما في البلدان الفقيرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لطالما تم إهمال صحة الفم في الصحة العالمية، ولكن يمكن الوقاية من العديد من أمراض الفم".

واقترحت الوكالة أن تُدرج الدول خدمات صحة الفم العادلة كجزء من تخطيطها الوطني ودمج خدمات صحة الفم في نماذج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بها، مع تحسين القدرة على الحصول على معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بأسعار معقولة، فضلاً عن إجراءات أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط