مع تخفيف القيود.. الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين

سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19، في وقت يشهد تحركا حذرا في عدد من المدن لتخفيف قيود مكافحة الجائحة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد في بيانها، تسجيل حالتي وفاة في مقاطعتي شاندونغ وسيتشوان، ولم يكشف البيان عن أي معلومات عن عمر الضحيتين ولا ما إذا كانا حصلا على الجرعة الكاملة للقاح.

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فيما تعد الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط البلاد، آخر دولة كبرى تحاول وقف انتقال العدوى عبر الحجر الصحي والإغلاق والاختبارات الجماعية.

مخاوف من رفع القيود

ويعتقد أن المخاوف بشأن معدلات التطعيم، خاصة بين كبار السن، تحتل مكانا بارزا في تصميم الحزب الشيوعي الحاكم على التمسك باستراتيجيته المتشددة لمكافحة كوفيد-19، إذ يخشى البعض من موت الملايين في حال رفع القيود بشكل كامل.

وكانت مدن صينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، قد أعلنت تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اليوم الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات، ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من غد الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا.