10 أخطاء شائعة في المشي يجب تجنبها

يمكن أن تؤدي تقنية المشي الصحيحة إلى تحسين صحتك ولياقتك وسلوكك. ويمكن أن تساعدك على المشي بشكل أسرع وأكثر سلاسة، في حين أن الأسلوب الخاطئ يؤدي إلى إهدار الجهد أو حتى وقوع إصابات. يستعرض تقرير نشره موقع "Boldsky" أخطاء المشي الشائعة وكيفية تصحيحها أو تجنبها، فيما يلي:

1. تجاهل الإحماء

على الرغم من أن المشي ليس تمرينًا رياضيًا مكثفًا فإنه لا يزال من المستحسن القيام بإحماء خفيف قبل البدء في المشي.

2. الأحذية غير المناسبة

عدم ارتداء زوج الأحذية المناسب يمكن أن يتسبب في جرح القدمين، بخاصة إذا كان ضيقا وغير مريح. ينبغي اختيار حذاء بكعب مبطن جيداً وخفيف الوزن ومقاوم للماء ومضادة للتعرق.



3. ملابس غير مريحة

يجب أن ترتدي ملابس فضفاضة ومريحة وتمتص العرق حتى تتمكن من التحرك بحرية دون أن تبتل من العرق أو الرطوبة. يمكن أن تؤثر الملابس الضيقة والثقيلة جدًا سلبًا على تجربة المشي.

4. الخطوات الواسعة

يجب ألا تحاول إطالة خطواتك، إنما قم بالمشي بشكل طبيعي، لأن أي نوع من التغيير والتبديل قد يؤدي إلى إصابة ركبتيك أو أصابع قدمك، اعتمادًا على الجزء الذي يتعرض للإجهاد من الجسم.

5. عدم تحريك الذراعين

عند المشي، ينصح الخبراء بتأرجح الذراعين بشكل منتظم ذهابًا وإيابًا. يعد إبقاء ذراعيك على جانبيك أثناء المشي، أو تأرجحهما دون ثنيهما، خطأً في المشي. إذا قمت بثني ذراعيك وتركتهما يتأرجحان بشكل طبيعي للأمام والخلف أثناء المشي، يمكنك زيادة سرعتك وقوتك.



6. جرعات مكثفة بإفراط

إذا كنت متحمسًا بشكل مفرط، فربما تشعر بالألم. ينصح الخبراء بالتدرج في مدة وكثافة الجرعة التدريبية فبدلاً من محاولة المشي لعدة كيلومترات في يوم واحد، يمكن توزيعها على عدة أيام ويمكن توزيع حصص المشي لعدة جرعات صباحًا ومساءً.

7. انحناء الظهر

إن الحفاظ على شكل الجسم المناسب أثناء المشي ضروري. على سبيل المثالـ، يجب إبقاء الظهر مستقيماً بدلاً من الانحناء ويجب أن ترفع الرأس بدلاً من ثنيه.

8. التحدث أثناء المشي

عند المشي، من الأفضل الامتناع عن التحدث أو تلقي مكالمات هاتفية. إن المشي بهدوء ووعي سيكون أكثر انتعاشًا.

9. عدم تنويع التضاريس

إن هناك أدلة على أن المشي على تضاريس مختلفة يوفر فوائد صحية أكبر من المشي على جهاز المشي فقط. ينصح الخبراء بمراعاة ممارسة المشي من وقت لآخر على تضاريس مختلفة.



10. اختيار المشروب الخطأ

يحذر الخبراء من تناول الصودا أثناء المشي لأنها تحتوي الكثير من السكر والسعرات الحرارية أكثر مما يمكن أن يحتاج إليه الجسم. إذا كان الشخص يقوم بالمشي في نزهات معتدلة، فربما لا يحتاج إلى إلكتروليتات إضافية. يعد الماء هو أفضل مشروب يمكن تناوله أثناء المشي.