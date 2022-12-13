انتبهوا لكثرة مكملات العضلات.. تجلب المتاعب

تبقى العضلات المفتولة حلماً للشباب والشابات خصوصا من هم في مقتبل العمر، إلا أن أضراراً قد تنتج عن هذه الغاية دون أن ينتبهوا إليها.

فقد أشار خبراء صحة إلى مخاوف كثيرة قد تنتج عن تناول حقن الستيرويد، والاستعانة بمكملات وأدوية من أجل زيادة الكتلة العضلية وخفض معدل الدهون، وذلك وفقاً لـ"واشنطن بوست" الأميركية.

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مشكلات كبرى

وأضاف التقرير أن تلك المكملات قد تؤثر على الهرمونات، حيث أكد الباحث الأميركي المختص في استخدام ما يعرف بـ"الستيرويدات البنائية"، هاريسون بوب، أنه بات من المستحيل أن ينال رياضي ما جائزة من جوائز كمال الأجسام في الولايات المتحدة دون أن يكون قد استعان بالمكملات والحقن.

ولفت إلى أن استخدام الستيرويد بكميات محدودة ومعقولة يكون آمنا في العادة، لكن الكثرة هي التي تجلب المتاعب.

كما تابع أنه عندما يصل مستخدم الستيرويد والمنشطات الأخرى إلى أواسط العمر، يلاحظ مشكلات كبرى على مستوى القلب ونظام الدماغ.

وذكر أن أخذ تلك المواد الخطرة يزيد من حجم البطين الأيسر في القلب، أو ما يعرف بغرفة ضخ الدم، في حين تصبح جدران العضلة الحيوية أكثر سماكة، وعندئذ، يرتبك تدفق الدم.

تحذير من خطورة الأمر

يشار إلى أن الخبراء حذّروا من أن الإكثار من الهرمونات يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجسم، وربما تصل المضاعفات إلى حد الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة.

وتزداد المخاطر عندما يحصل الرياضي على المكملات والحقن عن طريق أصدقاء أو حتى باعة غير مرخصين، كما قد يقوم بتحضير الخلطة استنادا إلى مقطع رائج في يوتيوب، دون الاستعانة بأي مختص في شؤون الصحة. وتؤكد الباحثة المختصة في طب القلب بجامعة إنديانا الأميركية، أونيديكا إليونزي، أن الإكثار من الستيرويد والمنشطات يربك عمل القلب في مرحلة من العمر.

ومن شأن الإفراط في أخذ الستيرويد أيضا أن يؤدي إلى تجلطات الدم والإصابة بالسكتة والنوبة القلبية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.