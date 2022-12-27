شرب أكثر من فنجان قهوة باليوم يمكن أن يقتل هؤلاء!

يمكن أن يؤدي شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا إلى مضاعفة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد (160/100 ملم زئبق أو أعلى)، ولكن لا يمثل نفس القدر من الخطر على حياة الأشخاص أصحاب قياسات ضغط الدم المرتفع بشكل تقليدي، وفقًا لبحث نشره موقع News Medical & Life Science نقلًا عن دورية جمعية القلب الأميركية.

كوب واحد فقط.. مزايا وأضرار

في المقابل، توصلت الدراسة إلى أن تناول كوب واحد من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند أي قياس لضغط الدم، على الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء FDA، يحتوي فنجان من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملليغرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة على ما يقرب من 80 إلى 100 ملليغرام.

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وكشفت أبحاث سابقة أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا قد يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية وربما يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء. كما رجحت دراسات منفصلة أن شرب القهوة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2. كما يساعد في السيطرة على الشهية، إلى جانب تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب أو زيادة اليقظة. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير ناتجًا عن الكافيين أو أي شيء آخر في القهوة. ولكن على الجانب الضار، فإن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة التوتر والقلق وخفقان القلب وصعوبة النوم.

ضغط الدم

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفعة للغاية باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم. يقاس بالملليمتر الزئبقي. تصنف إرشادات ضغط الدم الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.

لكن تختلف معايير ضغط الدم لهذه الدراسة قليلاً عن إرشادات ACC / AHA، إذ صنف الباحثون ضغط الدم إلى خمس فئات: الأمثل والعادي (أقل من 130/85 ملم زئبق) ومرتفع طبيعي (130-139 / 85-89 مم زئبق) وارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140-159 / 90-99 مم زئبق) والدرجة الثانية (160-179 / 100-109 مم زئبق) والدرجة الثالثة (أعلى من 180/110 ملم زئبق).

واعتبرت قياسات ضغط الدم في الدرجتين الثانية والثالثة ارتفاع ضغط الدم الشديد في هذه الدراسة. وعلى مدار ما يقرب من 19 عامًا من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نتائج مهمة

وكشف الباحثون أن تحليل البيانات لجميع المشاركين أثبت ما يلي:

• ارتباط شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا بمضاعفة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة.

• لم يرتبط شرب كوب واحد من القهوة يوميًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية عبر أي فئة من فئات ضغط الدم.

• لم يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في أي فئة من فئات ضغط الدم.

تجنب الإفراط

قال بروفيسور هيروياسو إيسو، الباحث الأول في الدراسة ومدير معهد أبحاث سياسة الصحة العالمية بمكتب التعاون الصحي الدولي في المركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو، وهو أيضًا أستاذ فخري في جامعة أوساكا: "قد تدعم نتائج الدراسة التأكيد على أن الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحاد، يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة.

ونظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد هم أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، إذ يمكن أن تفوق الآثار الضارة للكافيين آثاره الوقائية وربما تزيد من خطر الوفاة".

فوائد الشاي الأخضر

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا أصغر سنا ومدخنين حاليين ويتناولون كميات قليلة من الخضروات ويعانون من مستويات كوليسترول إجمالي أعلى وضغط دم انقباضي أقل (الرقم الأعلى) بغض النظر عن فئة ضغط الدم.

ويمكن تفسير فوائد الشاي الأخضر من خلال وجود مادة البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة ذات خصائص صحية مضادة للأكسدة وللالتهابات موجودة في النباتات. وأشار الباحثون إلى أن البوليفينول يمكن أن يكون جزءًا من سبب ارتباط استهلاك القهوة فقط بزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد على الرغم من احتواء الشاي الأخضر والقهوة على الكافيين.